NASA показало новорічну космічну ялинку: сяє вогнями на відстані 2500 св. років (фото)

NASA представило одразу два святкових космічних знімки напередодні Різдва і Нового року.

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Іноді люди шукають у хмарах на Землі форми знайомих їм предметів, але тепер можна подивитися на космічні хмари, де видно "новорічну ялинку". Якщо подивитися на розсіяне зоряне скупчення NGC 2264, розташоване на відстані 2500 світлових років від нас, то стає зрозуміло, чому воно схоже на святкове дерево, пише Space.

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Зоряне скупчення NGC 2264 вчені з NASA називають "скупченням різдвяна ялинка", адже в західних країнах ялинку прийнято встановлювати саме на Різдво, а не на Новий рік. Дуже молоді зірки в цьому скупченні розташовані таким чином, що створюється враження, що в космосі справді розташоване святкове дерево, яке сяє вогнями.

Це скупчення нещодавно сфотографував американський астрофотограф Майкл Клоу. Його дані у видимому світлі вчені з NASA об'єднали з даними, отриманими рентгенівським космічним телескопом Чандра. Так, вийшов знімок зоряного скупчення NGC 2264, яке схоже на святкову ялинку. На цьому знімку видно не тільки дуже яскраві зірки, але й хмари міжзоряного газу, розташовані між ними.

Знімок зоряного скупчення NGC 2264, яке схоже на святкову ялинку Фото: NASA

Зоряне скупчення NGC 2264 розташоване в нашій галактиці Чумацький Шлях на відстані 2500 світлових років від нас. Скупчення складається з дуже молодих зірок, вік яких становить від одного до п'яти мільйонів років. Для порівняння нашому Сонцю майже 5 млрд років.

Міжзоряний газ був пофарбований у зелений колір, а самі зірки представлені в різних колірних відтінках. Деякі зірки в цьому скупченні мають маси, яка в 10 разів менша за масу Сонця, але є й ті, які мають у 7 разів більшу масу.

NASA представило також ще одне святкове зображення. На ньому показано зоряне скупчення NGC 602, яке розташоване на краю галактики-супутника Чумацького Шляху під назвою Мала Магелланова Хмара. Це скупчення розташоване на відстані 200 000 світлових років від нас.

Зоряне скупчення NGC 602 розташоване на краю галактики-супутника Чумацького Шляху під назвою Мала Магелланова Хмара Фото: NASA

Зображення нагадує вінок, освітлений різдвяними вогнями, як кажуть учені з NASA, але насправді ці вогні є не тільки зірками, а й цілими галактиками, що розташовані далеко за межами зоряного скупчення.

Для створення цього зображення вчені об'єднали дані рентгенівського космічного телескопа Чандра та інфрачервоного космічного телескопа Вебб. Рентгенівські дані показують молоді зірки всередині скупчення червоним кольором, а інфрачервоні дані показують хмари пилу і газу помаранчевим, жовтим, зеленим і синім кольором.

Як уже писав Фокус, астрономи виявили в ранньому Всесвіті незвичайну спіральну галактику, походження якої не піддається поясненню.

Також Фокус писав про те, що російські астронавти вийшли у відкритий космос з МКС і викинули сміття за межі станції.