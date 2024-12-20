Російські астронавти вийшли у відкритий космос із МКС і викинули сміття за межі станції (фото)

Двоє астронавтів "Роскосмосу" встановили новий рентгенівський детектор зовні МКС і провели інші роботи за межами космічної станції.

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Російські астронавти Олексій Овчинін та Іван Вагнер 19 грудня завершили останній вихід у відкритий космос із МКС у 2024 році. Водночас Овчинін здійснив коротку поїздку на роботизованому маніпуляторі ERA, щоб викинути в космос непотрібне обладнання, зібране під час роботи за межами Міжнародної космічної станції (МКС), пише Space.

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Олексій Овчинін закріпив ноги на кінці роботизованого маніпулятора ERA, розташованого зовні МКС, наприкінці виходу у відкритий космос, який тривав 7 годин і 17 хвилин. Рухом маніпулятора довжиною 11,3 метра зсередини станції керував інший російський астронавт Олександр Горбунов. У потрібній точці Овчинін викинув у космос непотрібне обладнання, зібране зовні космічної станції, яке тепер є космічним сміттям і має згоріти в атмосфері Землі.

Овчинін і Вагнер вийшли у відритий космос через шлюз російського модуля "Пошук". Після цього вони вирушили до модуля "Звезда", де встановили новий рентгенівський спектрометр. З його допомогою вчені проводитимуть спостереження за космосом у рентгенівському діапазоні довжин хвиль світла кожні 72 дні протягом трьох років. Астронавти також встановили нові електричні з'єднувальні панелі на модулі "Звезда", а старі панелі Овчинін викинув у космос разом з іншим непотрібним обладнанням.

На знімку з камери, закріпленої на шоломі російського астронавта Олексія Овчиніна, видно купу сміття над обрієм Землі (угорі праворуч) лише через кілька хвилин після того, як це сміття викинули 19 грудня 2024 року Фото: NASA

Астронавти зібрали пристрої, в яких проводилися експерименти на стійкість і перевірку реакції матеріалів і біологічних зразків в умовах відкритого космосу. Ці експерименти будуть доставлені на Землю для подальшого вивчення. Наприкінці своєї місії за межами МКС астронавти викинули в космос рушники, якими вони витирали рукавички своїх скафандрів перед повторним входом у шлюз модуля "Пошук".

Російські астронавти Олексій Овчинін (у центрі) та Іван Вагнер (унизу) працюють за межами Міжнародної космічної станції під час виходу у відкритий космос 19 грудня 2024 року Фото: NASA

Через обмежений час перебування у відкритому космосі астронавти відмовилися від переміщення зовнішньої панелі управління роботизованим маніпулятором ERA. Але це не є критично важливим для роботи космічної станції.

Цей вихід у відкритий космос був уже 272-м за рахунком, який здійснили астронавти з МКС, починаючи з 1998 року для проведення обслуговування і модернізації станції. Також це був перший вихід у відкритий космос під час 72-ї експедиції на МКС і третій, який здійснили астронавти на космічній станції цього року.

У 2024 році також відбулися ще 5 виходів у відкритий космос. Чотири виходи здійснили китайські астронавти за межі космічної станції "Тяньгун" і один вихід уперше здійснили космічні туристи місії Polars Dawn за межі космічного корабля Crew Dragon компанії SpaceX.

Фокус уже писав про те, що нещодавно китайські астронавти встановили новий світовий рекорд за тривалістю перебування у відкритому космосі. Тепер він становить 9 годин і 6 хвилин.

Також Фокус писав про те, що астрономи збиті з пантелику, адже вони виявили галактику, яку не можуть пояснити. Вчені виявили величезну спіральну галактику з упорядкованою структурою в ранньому Всесвіті, але не можуть пояснити, як вона стала такою великою так швидко.