Российские астронавты вышли в открытый космос с МКС и выбросили мусор за пределы станции (фото)

Двое астронавтов "Роскосмоса" установили новый рентгеновский детектор снаружи МКС и провели другие работы за пределами космической станции.

Related video

Российские астронавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер 19 декабря завершили последний выход в открытый космос с МКС в 2024 году. При этом Овчинин совершил короткую поездку на роботизированном манипуляторе ERA, чтобы выбросить в космос ненужное оборудование, собранное во время работы за пределами Международной космической станции (МКС), пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Алексей Овчинин закрепил ноги на конце роботизированного манипулятора ERA, который находится снаружи МКС в конце выхода в открытый космос, который продолжался 7 часов и 17 минут. Движением манипулятора длиной 11,3 метра изнутри станции управлял другой российский астронавт Александр Горбунов. В нужной точке Овчинин выбросил в космос ненужное оборудование, собранное снаружи космической станции, которое теперь является космическим мусором и должно сгореть в атмосфере Земли.

Овчинин и Вагнер вышли в отрытый космос через шлюз российского модуля "Поиск". После этого они отравились к модулю "Звезда", где установили новый рентгеновский спектрометр. С его помощью ученые будут проводить наблюдение за космосом в рентгеновском диапазоне длин волн света каждые 72 дня в течение трех лет. Астронавты также установили новые электрические соединительные панели на модуле "Звезда", а старые панели Овчинин выбросил в космос вместе с другим ненужным оборудованием

На снимке с камеры, закрепленной на шлеме российского астронавта Алексея Овчинина, видна куча мусора над горизонтом Земли (вверху справа) всего через несколько минут после того, как этот мусор был выброшен 19 декабря 2024 года Фото: NASA

Астронавты также собрали устройства, в которых проводились эксперименты на устойчивость и проверку реакции материалов и биологических образцов в условиях открытого космоса. Эти эксперименты будут доставлены на Землю для дальнейшего изучения. В самом конце своей миссии за пределами МКС астронавты выбросили в космос полотенца, которыми они вытирали перчатки своих скафандров перед повторным входом в шлюз модуля "Поиск".

Российские астронавты Алексей Овчинин (в центре) и Иван Вагнер (внизу) работают за пределами Международной космической станции во время выхода в открытый космос 19 декабря 2024 года Фото: NASA

Из-за ограниченного времени пребывания в открытом космосе астронавты отказались от перемещения внешней панели управления роботизированным манипулятором ERA. Но это не является критически важным для работы космической станции.

Данный выход в открытый космос был уже 272-м по счету, который совершили астронавты с МКС начиная с 1998 года для проведения обслуживания и модернизации станции. Также это был первый выход в открытый космос в ходе 72-й экспедиции на МКС и третий, который совершили астронавты на космической станции в этом году.

В 2024 году также состоялись еще 5 выходов в открытый космос. Четыре выхода совершили китайские астронавты за пределы космической станции "Тяньгун" и один выход впервые совершили космические туристы миссии Polars Dawn за пределы космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.

Фокус уже писал о том, что недавно китайские астронавты установили новый мировой рекорд по длительности пребывания в открытом космосе. Теперь он составляет 9 часов и 6 минут.

Также Фокус писал о том, что астрономы сбиты с толку, ведь они обнаружили галактику, которую не могут объяснить. Ученые обнаружили огромную спиральную галактику с упорядоченной структурой в ранней Вселенной, но не могут объяснить, как она стала такой большой так быстро.