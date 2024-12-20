Российские астронавты вышли в открытый космос с МКС и выбросили мусор за пределы станции (фото)
Двое астронавтов "Роскосмоса" установили новый рентгеновский детектор снаружи МКС и провели другие работы за пределами космической станции.
Российские астронавты Алексей Овчинин и Иван Вагнер 19 декабря завершили последний выход в открытый космос с МКС в 2024 году. При этом Овчинин совершил короткую поездку на роботизированном манипуляторе ERA, чтобы выбросить в космос ненужное оборудование, собранное во время работы за пределами Международной космической станции (МКС), пишет Space.
У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Алексей Овчинин закрепил ноги на конце роботизированного манипулятора ERA, который находится снаружи МКС в конце выхода в открытый космос, который продолжался 7 часов и 17 минут. Движением манипулятора длиной 11,3 метра изнутри станции управлял другой российский астронавт Александр Горбунов. В нужной точке Овчинин выбросил в космос ненужное оборудование, собранное снаружи космической станции, которое теперь является космическим мусором и должно сгореть в атмосфере Земли.
Овчинин и Вагнер вышли в отрытый космос через шлюз российского модуля "Поиск". После этого они отравились к модулю "Звезда", где установили новый рентгеновский спектрометр. С его помощью ученые будут проводить наблюдение за космосом в рентгеновском диапазоне длин волн света каждые 72 дня в течение трех лет. Астронавты также установили новые электрические соединительные панели на модуле "Звезда", а старые панели Овчинин выбросил в космос вместе с другим ненужным оборудованием
Астронавты также собрали устройства, в которых проводились эксперименты на устойчивость и проверку реакции материалов и биологических образцов в условиях открытого космоса. Эти эксперименты будут доставлены на Землю для дальнейшего изучения. В самом конце своей миссии за пределами МКС астронавты выбросили в космос полотенца, которыми они вытирали перчатки своих скафандров перед повторным входом в шлюз модуля "Поиск".
Из-за ограниченного времени пребывания в открытом космосе астронавты отказались от перемещения внешней панели управления роботизированным манипулятором ERA. Но это не является критически важным для работы космической станции.
Данный выход в открытый космос был уже 272-м по счету, который совершили астронавты с МКС начиная с 1998 года для проведения обслуживания и модернизации станции. Также это был первый выход в открытый космос в ходе 72-й экспедиции на МКС и третий, который совершили астронавты на космической станции в этом году.
В 2024 году также состоялись еще 5 выходов в открытый космос. Четыре выхода совершили китайские астронавты за пределы космической станции "Тяньгун" и один выход впервые совершили космические туристы миссии Polars Dawn за пределы космического корабля Crew Dragon компании SpaceX.
Фокус уже писал о том, что недавно китайские астронавты установили новый мировой рекорд по длительности пребывания в открытом космосе. Теперь он составляет 9 часов и 6 минут.
Также Фокус писал о том, что астрономы сбиты с толку, ведь они обнаружили галактику, которую не могут объяснить. Ученые обнаружили огромную спиральную галактику с упорядоченной структурой в ранней Вселенной, но не могут объяснить, как она стала такой большой так быстро.