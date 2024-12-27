Над Україною у передноворічну ніч зійде Чорний місяць: де його можна побачити (фото)

Протягом двох останніх днів 2024 року мешканці низки регіонів планети спостерігатимуть "Чорний місяць". Феномен є доволі поширеним і трапляється раз на 29-33 місяці.

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В останній день 2024 року мешканці планети зможуть спостерігати захопливе астрономічне явище відоме під назвою "Чорний Місяць" в останні два дні 2024 року. Про це повідомляє портал Earth Sky.

За даними фахівців, цей феномен зможуть спостерігати також в Африці та Азії 31 грудня, а днем раніше мешканці країн Америки зможуть бачити супутник Землі о 16:26 за центральноєвропейським часом (22:26 за Гринвічем).

Як формується Чорний місяць (фото: Earth Sky)

Загалом Чорний місця, як і новий місяць, не помітні з Землі. Вчені нагадують, що місяць є молодим, коли знаходиться між Землею та Сонцем на цій же місячній орбіті. Тому під час кожного молодика він не помітний на нашому небосхилі, адже це відбувається за світлої пори доби.

Фахівці нагадують, що феномен Чорного місяця має іншу назву, відому як Блакитний місяць. Це стається тоді, коли ми маємо два повні місяці в одному календарному місяці. Саме другий з них стане Блакитним, а за кілька років за ним закріпилася відома назва Black Moon (Чорний місяць).

Технічно, як нагадують спеціалісти, є два визначення для Чорного місяця — це або другий за календарний місяць, або сезонна подія, яка є третім молодиком у сезоні з чотирма молодиками. Вчені додають, що Чорний місяць є доволі поширеним видом у першому варіанті, і трапляється раз на 29 місяців, а от сезонний трапляється значно рідше — раз на 33 місяці.

Нагадаємо, Фокус писав про чорний місяць влітку. Астрологи стверджують, що будь-яке подібне астрологічне явище є сильним енергетичним періодом, який по-особливому впливає на кожну людину.

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