Над Украиной в предновогоднюю ночь взойдет Черная луна: где ее можно увидеть (фото)

В течение двух последних дней 2024 года жители ряда регионов планеты будут наблюдать "Черную луну". Феномен является довольно распространенным и случается раз в 29-33 месяца.

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В последний день 2024 года жители планеты смогут наблюдать захватывающее астрономическое явление известное под названием "Черная Луна" в последние два дня 2024 года. Об этом сообщает портал Earth Sky.

По данным специалистов, этот феномен смогут наблюдать также в Африке и Азии 31 декабря, а днем ранее жители стран Америки смогут видеть спутник Земли в 16:26 по центральноевропейскому времени (22:26 по Гринвичу).

Как формируется Черная луна (фото: Earth Sky)

В общем Черный места, как и новая луна, не заметны с Земли. Ученые напоминают, что луна является молодым, когда находится между Землей и Солнцем на этой же лунной орбите. Поэтому во время каждого новолуния он не заметен на нашем небосклоне, ведь это происходит в светлое время суток.

Специалисты напоминают, что феномен Черной луны имеет другое название, известное как Голубая луна. Это происходит тогда, когда мы имеем два полнолуния в одном календарном месяце. Именно второй из них станет Голубым, а через несколько лет за ним закрепилось известное название Black Moon (Черная луна).

Технически, как напоминают специалисты, есть два определения для Черной луны — это либо второй за календарный месяц, либо сезонное событие, которое является третьим новолунием в сезоне с четырьмя новолуниями. Ученые добавляют, что Черная луна является довольно распространенным видом в первом варианте, и случается раз в 29 месяцев, а вот сезонный случается значительно реже — раз в 33 месяца.

Напомним, Фокус писал о черной луне летом. Астрологи утверждают, что любое подобное астрологическое явление является сильным энергетическим периодом, который по-особенному влияет на каждого человека.

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