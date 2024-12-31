Винні пішоходи. Чому Rolls-Royce і Jaguar відмовилися від талісманів на капотах

Дослідники зазначають, що причин було кілька, але ключовою з них стала безпека пішоходів.

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Сьогодні лише кілька виробників автомобілів високого класу все ще використовують чудові талісмани на капоті авто, проте більшість ранніх автомобілів були прикрашені різними фігурками та емблемами. На жаль, з часом виробникам довелося відмовитися від їх використання, і на те було кілька причин, пише Popular Science.

Спочатку, понад століття тому, прикраси на капоті авто з'явилися як маскування для непоказних кришок радіатора. Тоді кришки радіатора розташовувалися зовні авто, щоб водії могли стежити за температурою водяної пари охолоджувальної рідини. Ці кришки не були особливо привабливі, а тому автовиробники проявили креативність, додавши до дизайну "автомобільні талісмани".

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Пізніше компанія Moto-Meter створила датчик температури, що встановлюється на радіатор. Далі все більше виробників почали встановлювати покажчики температури охолоджувальної рідини, Moto-Meter зник, але прикраси на капоті все ще залишилися у деяких марок.

Сьогодні, за словами дослідників, лише кілька виробників авто високого класу все ще використовують талісмани на капоті авто, серед них Rolls-Royce і Bentley. Але що змусило виробників масово відмовитися від прикрас?

За даними Музею автомобілів Auburn Cord Duesenberg в Оберні (Індіана, США), експерти з безпеки почали ретельно вивчати прикраси на капоті як потенційну небезпеку під час зіткнень у 1960-х роках. У результаті прикраси на капотах були виключені в наступних моделях таких марок авто, як Mustang, Corvette, Camaro або обтічний Plymouth Superbird.

У міру того як автомобілі ставали все швидшими, виробники почали помічати, що все, що збільшує коефіцієнт лобового опору і впливає на його паливну економічність, є небезпечним. На жаль, випробування показали, що прикраси на капоті, як-от химерний ведмідь Bugatti або Spirit of Ecstasy Rolls-Royce, безумовно впливають на аеродинаміку автомобіля.

Водночас у Європі прикраси на капоті були витіснені через ризик для пішоходів, які потрапляли в ДТП. За даними Національної адміністрації безпеки дорожнього руху, кількість летальних випадків серед пішоходів збільшилася на 57%, з 4779 до 7522, у період з 2013 по 2022 рік.

У вересні 2024 року організація запропонувала нове правило, що встановлює "процедури випробувань, що імітують удар головою об капот", щоб мінімізувати ризик отримання черепно-мозкової травми. Результати показали, що талісмани, такі як у Jaguar, нібито могли діяти як "спис" під час зіткнення з пішоходом. На жаль, знайти статистику реальних травм від прикрас на капотах авто виявилося не так вже й просто.

Однак не всі автомобільні компанії стерли талісмани з передніх частин своїх автомобілів ще в 60-х роках. Наприклад, Cadillac зберігав свій герб на капоті деяких моделей навіть на початку 2000-х років. Утім, виробники дотримувалися правила, яке вимагає, щоб деталь згиналася під час удару.

Цікаво, що прикраси на капоті Cadillac і Mercedes-Benz масово піддавалися крадіжкам, а тому виробники, такі як Rolls-Royce і Bentley, усунули "проблему вандалізму" за допомогою хитрого трюку: їхні прикраси за допомогою електроніки зникали в спеціальному відсіку.

До слова, талісмани на капотах авто 50 років тому також позиціювалися як корисний інструмент. Виробники вважали, що прикраси допомагають водієві прицілюватися в бік центру дороги, роблячи керування авто простішим і безпечнішим.

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