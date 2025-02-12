10 млн років тому на Землі сталося щось важливе: сліди цієї події знайдено на дні океану

Дослідники виявили сліди давньої події, але досі не знають, чим саме вона була — розглядаються три версії.

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Тихоокеанське морське дно, що утворилося близько 10 мільйонів років тому, значно збагачене берилієм-10 порівняно зі старшими й молодшими шарами. Учені вважають, що це є слідами важливої стародавньої події, проте досі не розуміють, якої саме — розглядаються три можливі версії, пише IFLScience.

Геологи, які виявили цей пік, вважають, що це може бути результатом зсуву в океанських течіях, який змінив клімат Землі на певний період. З іншого боку, вчені вважають, що їхня знахідка може вказувати на прилеглу наднову, про яку раніше не було відомо.

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Берилій — відносно рідкісний елемент. Однак, берилій-10 допомагає геологам датувати відкладення, які є надто давніми для того, щоб їх можна було виміряти традиційним радіовуглецевим методом. Це пов'язано з тим, що берилій-9 стабільний, тоді як берилій-10 має період напіврозпаду 1,4 мільйона років.

Простими словами, що старіший зразок осадових порід, то нижче в ньому співвідношення берилію-9 і берилію-10, або принаймні так було б, якби кількість берилію-10, відкладеного від початку, була постійною.

Атоми берилію-10 утворюються у верхніх шарах атмосфери, коли космічні промені стикаються з молекулами кисню, і падають на Землю протягом року або двох. Отже, сплеск космічної радіації може призвести до збільшення вмісту берилію-10 в небі, а незабаром після цього на суші або в глибинах океану.

За словами доктора Домініка Коллема з Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, який виявив із колегами сплеск берилію-10 у зразках залізомарганцевих кірок, відкладених близько 10,1 мільйона років тому в центральній і північній частині Тихого океану.

Такий відбір проб мав би враховувати швидкість розпаду берилію-10: менш ніж 1% цього елемента, відкладеного на той час, усе ще буде присутній. Однак, за словами Коллема, приблизно через 10 мільйонів років після цієї масштабної події вони з колегами виявили вдвічі більше берилію-10, ніж очікували.

Схема, що показує, як бейрелій-10 утворюється у верхніх шарах атмосфери до того, як потрапляє у відкладення Фото: HZDR

Насамперед учені перевірили й відсіяли можливість наявності забруднень із пізніших джерел, де розпалося менше берилію-10. Таким чином, вони переконалися в реальності сплеску і розпочали пошук пояснень.

Сплеск космічних променів від наднової приблизно за 70 світлових років від нас, такий, як той, що спричинив пізніші сплески заліза-60, є найбільш очевидним і драматичним. Утім, учені визнають, що можливі й інші пояснення.

Геліосфера захищає Землю від більшості космічних променів, яких можуть зазнати астронавти під час подорожі в далекий космос. Однак тимчасове ослаблення геліосфери, наприклад, через проходження крізь міжзоряну хмару, цілком здатне спричинити сплеск берилію-10, подібний до того, який зафіксувала команда.

З іншого боку пояснення сплеску може виявитися океанічним, а не астрофізичним. Відомо, що Антарктична циркумполярна течія різко посилилася 12-10 мільйонів років тому. Передбачається, що така подія могла призвести до нерівномірного розподілу берилію-10 по планеті протягом певного періоду часу. Зазначимо, що цю теорію досить легко перевірити: якщо зразки по всьому світу покажуть таке саме зростання, це буде спростовано; якщо в інших океанічних басейнах рівні берилію-10 впали на той час, тож глобальний середній показник був доволі сталим, то течії майже напевно були причиною.

Вчені також визнають, що можливі й інші варіанти. Наприклад, викид берилію під час великої події танення льоду або зміни магнітного поля Землі. Однак вони згодом були відкинуті як занадто слабкі.

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