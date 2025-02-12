10 млн лет назад на Земле произошло что-то важное: следы этого события найдены на дне океана

Исследователи обнаружили следы древнего события, но до сих пор не знают, чем именно оно было — рассматриваются три версии.

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Тихоокеанское морское дно, образовавшееся около 10 миллионов лет назад, значительно обогащено бериллием-10 в сравнении с более старыми и более молодыми слоями. Ученые считают, что это является следами важного древнего события, однако до си пор не понимают, какого именно — рассматриваются три возможные версии, пишет IFLScience.

Геологи, обнаружившие этот пик, полагают, что это может быть результатом сдвига в океанских течениях, который изменил климат Земли на определенный период. С другой стороны, ученые полагают, что их находка может указывать на близлежащую сверхновую, о которой ранее не было известно.

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Бериллий — относительно редкий элемент. Однако, бериллий-10 помогающий геологам датировать отложения, слишком древние для того, чтобы их можно было измерить традиционным радиоуглеродным методом. Это связано с тем, что бериллий-9 стабилен, в то время как бериллий-10 имеет период полураспада 1,4 миллиона лет.

Простыми словами, чем старше образец осадочных пород, тем ниже в нем соотношение бериллия-9 и бериллия-10, или, по крайней мере, так было бы, если бы количество бериллия-10, отложенного изначально, было постоянным.

Атомы бериллия-10 образуются в верхних слоях атмосферы, когда космические лучи сталкиваются с молекулами кислорода, и падают на Землю в течение года или двух. Следовательно, всплеск космической радиации может привести к увеличению содержания бериллия-10 в небе, а вскоре после этого на суше или в глубинах океана.

По словам доктора Доминика Коллема из Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, обнаружившего с коллегами всплеск бериллия-10 в образцах железомарганцевых корок, отложенных около 10,1 миллиона лет назад в центральной и северной части Тихого океана.

Такой отбор проб должен учитывать скорость распада бериллия-10: менее 1% этого элемента, отложенного в то время, все еще будет присутствовать. Однако, по словам Коллема, примерно через 10 миллионов лет после этого масштабного события они с коллегами обнаружили вдвое больше бериллия-10, чем ожидали.

Схема, показывающая, как бейреллий-10 образуется в верхних слоях атмосферы до того, как попадает в отложения Фото: HZDR

В первую очередь ученые проверили и отсеяли возможность наличия загрязнений из более поздних источников, где распалось меньше бериллия-10. Таким образом, они убедились в реальности всплеска и приступили к поиску объяснений.

Всплеск космических лучей от сверхновой примерно в 70 световых годах от нас, такой, как вызвавший более поздние всплески железа-60, является наиболее очевидным и драматичным. Впрочем, ученые признают, что возможны и другие объяснения.

Гелиосфера защищает Землю от большинства космических лучей, которые могут испытать астронавты во время путешествия в далекий космос. Однако временное ослабление гелиосферы, например, из-за прохождения сквозь межзвездное облако, вполне способно вызвать всплеск бериллия-10, подобный тому, который зафиксировала команда.

С другой стороны объяснение всплеска может оказаться океаническим, а не астрофизическим. Известно, что Антарктическое циркумполярное течение резко усилилось 12–10 миллионов лет назад. Предполагается, что такое событие могли привести к неравномерному распределению бериллия-10 по планете в течение определенного периода времени. Отметим, что эту теорию достаточно легко проверить: если образцы по всему миру покажут такой же рост, это будет опровергнуто; если в других океанических бассейнах уровни бериллия-10 упали в то время, так что глобальный средний показатель был довольно постоянным, то течения почти наверняка были причиной.

Ученые также признают, что возможны и другие варианты. Например, выброс бериллия во время крупного события таяния льда или изменения магнитного поля Земли. Однако они впоследствии были отвергнуты как слишком слабые.

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