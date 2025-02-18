Під Швецією відбуваються дивні речі: там підіймається земля, спотворюючи гравітацію

Учені кажуть, що це наслідки останнього льодовикового періоду.

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Команда вчених із Королівського технологічного інституту KTH у Швеції виміряли постльодовиковий відскік у Фенноскандинавському щиті, пише SciTechDaily.

Дані дослідження показали, що ця ділянка суходолу має велику масу і швидкість підйому, яка становить до 1 см на рік.

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За словами вчених, Північний регіон все ще продовжує відскакувати або "вирівнюватися" після тяжкості льодовиків під час останнього льодовикового періоду. Тому Фенноскандинавський щит поступово підіймається над рівнем моря.

Вчені розробили більш точний метод вимірювання та прогнозування того, як цей повільний підйом впливає на гравітаційне тяжіння Землі з плином часу. Їхні висновки показують, що маса суходолу Фенноскандинавського щита щільніша, ніж вважалося раніше.

Протягом десятиліть експерти вивчали ефект постльодовикового відскоку в цьому регіоні, який охоплює Швецію, Норвегію, Фінляндію і частину Росії. Їхнє останнє дослідження представляє вдосконалену методику вимірювання, яка об'єднує супутникове дистанційне зондування, дані про наземну гравітацію і 3D-позиціювання за допомогою GPS і аналогічних супутникових систем.

У рамках нового дослідження з'ясувалося, що щільність верхньої мантії становить близько 3546 кілограмів на кубічний метр — трохи більше, ніж повідомлялося в більш ранніх дослідженнях. Широко поширена думка, що маса суші піднімається на цілих 1 см на рік.

"Це відкриття допомагає нам зрозуміти повільне "повернення" землі після льодовикового періоду. Воно також показує, наскільки важлива Глобальна геодезична система спостережень (GGOS) для вивчення рухів Землі та змін гравітації", — каже вчений із Королівського технологічного інституту Мохаммад Багербанді.

Аналогічне дослідження проводять у США, де вчені оцінюють ще більший регіон Північної Америки, який також підіймається.

Багербанді каже, що розуміння цих змін цінне і за межами галузі геодезії. Це допомагає вченим удосконалювати свої інструменти для вивчення геодинаміки Землі. Це також може допомогти в інших галузях, як-от підготовка до підвищення рівня моря і вивчення стихійних лих.

Нагадаємо, вчені розповіли, як далеко просунулися крижані щити під час найбільшого льодовикового періоду на Землі. Дослідники нарешті поставили крапку в суперечках про те, як далеко просунулися крижані щити, коли наша планета перетворилася на "Землю-сніжку".