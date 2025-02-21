Учені зробили відкриття там, де Мойсей розділив Червоне море (фото)

Дослідники знайшли щось незвичайне на глибині майже 1219 метрів під поверхнею затоки Акаба.

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Учені виявили в глибинах Червоного моря смертельні пастки на морському дні, які створила сама природа, пише DailyMail.

Дослідники виявили соляні басейни на глибині 1219 метрів під поверхнею затоки Акаба. Вони в 10 разів солоніші за звичайну морську воду і позбавлені кисню, що по суті вбиває все живе, що потрапляє всередину. Вчені вважають, що ці екстремальні середовища імітують суворі умови ранньої Землі, особливо в глибокому морі, де життя могло вперше виникнути.

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Соляні басейни рідкісні, їх було виявлено всього близько 40 у Червоному морі, Середземному морі та нещодавно перейменованій Мексиканській затоці. У такий спосіб дослідники сподіваються отримати інформацію про цунамі, раптові повені та землетруси в регіоні, які сталися тисячі років тому.

Басейни з розсолом було виявлено в регіоні Червоного моря, який, як вважають, був місцем, де Мойсей розділив води, ведучи ізраїльтян у Землю Обітовану.

"Басейни розширюють відомий географічний діапазон басейнів із розсолом Червоного моря і являють собою унікальне середовище збереження осадових сигналів регіональних кліматичних і тектонічних подій", — заявили дослідники.

Басейни з розсолом було виявлено в регіоні Червоного моря Фото: Purkis/Shernisky

Затоку Акаба вважають загадковою через її унікальні геологічні особливості, включно з екстремальними глибинами, вулканічною активністю і незвичайними коливаннями температури на глибині.

Цей регіон являє собою витягнуту смугу Червоного моря, яка відокремлює єгипетський Синай від Саудівської Аравії, і деякі експерти вважають, що саме там Мойсей розділив води, ведучи ізраїльтян у Землю Обітовану.

Річ у тім, що затока Акаба глибша і ширша за інші регіони Червоного моря, що поєднується з історією Мойсей у Книзі Виходу.

Під час свого дослідження вчені з Університету Маямі розкрили ще одну загадку, вивчаючи глибини за допомогою дистанційно керованого підводного апарату (ROV) протягом шести тижнів.

"Нам дуже пощастило. Відкриття відбулося в останні п'ять хвилин десятигодинного занурення ROV (дистанційно-керований підводний апарат), яке ми могли присвятити цьому проєкту", — каже професор Сем Перкіс.

ROV виявив "пустельне морське дно, густо вкрите брудом" у ті останні хвилини, що привело дослідників до соляних басейнів. Оскільки цей соляний розчин настільки щільний, він знаходиться на дні океану і не може швидко змішатися з навколишньою солоною водою.

У місцях, де солона вода підіймається з-під землі, "соляні басейни" можуть утворювати дивні підводні озера і ставки. У них більшість форм життя гинуть одразу ж, але екстремофільні прокаріоти процвітають. Це одноклітинні організми, які живуть в екстремальних умовах: висока температура, тиск, солоність, кислотність або радіація.

Команда також виявила сульфатредукуючі бактерії, які перетворюють сульфат на енергію.

Вчені з'ясували, що ці бактерії настільки знизили рівень сульфату в затоці Акаба, що співвідношення сульфату до хлориду в розсолі є найнижчим із коли-небудь зареєстрованих у цьому районі.

Нагадаємо, вчені назвали найнебезпечніші моря у світі. Бурхливі води протягом століть були прокляттям моряків і предметом легенд. І все ж деякі з них вважаються найнебезпечнішими на планеті.