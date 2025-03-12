На дні Тихого океану знайдено "інопланетний матеріал": його вважають фрагментами позаземної цивілізації

Гарвардський фізик вважає, що металеві кульки можуть бути свідченням інопланетної цивілізації з іншої зоряної системи.

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8 січня 2014 року над південною частиною Тихого океану розпався вогненний метеор, який відстежувало Міністерство оборони США. Через 9 років, у 2023 році, команда фізика Гарвардського університету Аві Леба почала спірну місію з його вилучення, пише Cosmos Magazine.

Втім, дослідники на чолі з вченими з Університету Джона Гопкінса піддали сумніву сейсмічні дані, пов'язані з метеоритом. Дослідники стверджують, що сейсмічний сигнал був спричинений зовсім не метеоритом, а вантажівкою, що проїжджала повз сейсмічну станцію на острові Манус, де було виявлено сигнали.

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Водночас Аві Леб стверджує, що його експедиція з вилучення матеріалів з морського дна зовсім не була продиктована сейсмічними даними. Фізик стверджує, що насправді місце розташування експедиції відповідає "локаційному полю", визначеному за оцінкою швидкості й траєкторії метеора Центром вивчення навколоземних об'єктів NASA (CNEOS). Він також заявив, що дані сейсмометра насправді розглядалися тільки для "перевірки узгодженості" з локаційним полем CNEOS.

Вчені вивчають хімічний склад сфер Фото: Daily Mail

Зазначимо, що Леб вважає, що металеві кульки, витягнуті з дна моря біля Папуа Нової Гвінеї, належать метеориту міжзоряного походження. Ба більше, вчений стверджує, що незвичайний хімічний склад фрагментів може бути свідченням інопланетної цивілізації з іншої зоряної системи.

Так чи інакше, експерти скептично ставляться до того, що команда Леба насправді виявила матеріал із міжзоряного об'єкта. Дослідники вважають, куди більш імовірно, що його унікальний хімічний склад є результатом забруднення земними матеріалами.

Місцезнаходження метеорита CNEOS 2014-01-08 Фото: Galileo Project

Зі свого боку Леб з командою стверджують, що хімічний аналіз сфер, проведений ними, виключає це. Вони також впевнені, що доказом міжзоряного походження буде датування матеріалу і виявлення того, що він старший за Сонце.

Раніше Фокус писав про те, що Всесвіт створили в лабораторії інопланетяни: про що свідчить нова теорія вченого з Гарварду.