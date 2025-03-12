На дне Тихого океана найден "инопланетный материал": его считают фрагментами внеземной цивилизации

Гарвардский физик считает, что металлические шарики могут быть свидетельством инопланетной цивилизации из другой звездной системы.

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8 января 2014 года над южной частью Тихого океана распался огненный метеор, отслеживаемый Министерством обороны США. Спустя 9 лет, в 2023 году, команда Физика Гарвардского университета Ави Леба начала спорную миссию по его извлечению, пишет Cosmos Magazine.

Впрочем, исследователи во главе с учеными из Университета Джона Хопкинса подвергли сомнению сейсмические данные, связанные с метеоритом. Исследователи утверждают, что сейсмический сигнал был вызван вовсе не метеоритом, а грузовиком, проезжавшим мимо сейсмической станции на острове Манус, где были обнаружены сигналы.

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В то же время Ави Леб утверждает, что его экспедиция по извлечению материалов с морского дна вовсе не была продиктована сейсмическими данными. Физик утверждает, что на самом деле местоположение экспедиции соответствует "локационному полю", определенному по оценке скорости и траектории метеора Центром изучения околоземных объектов NASA (CNEOS). Он также заявил, что данные сейсмометра в действительности рассматривались только для "проверки согласованности" с локационным полем CNEOS.

Ученые изучают химический состав сфер Фото: Daily Mail

Отметим, что Леб считает, что металлические шарики, извлеченные со дна моря около Папуа Новой Гвинеи, принадлежат метеориту межзвездного происхождения. Более того, ученый утверждает, что необычный химический состав фрагментов может быть свидетельством инопланетной цивилизации из другой звездной системы.

Так или иначе, эксперты скептически относятся к тому, что команда Леба в действительности обнаружила материал из межзвездного объекта. Исследователи считают, куда более вероятно, что его уникальный химический состав является результатом загрязнения земными материалами.

Местоположение метеорита CNEOS 2014-01-08 Фото: Galileo Project

В свою очередь Леб с командой утверждают, что химический анализ сфер, проведенный ими, исключает это. Они также уверены, что доказательством межзвездного происхождения будет датирование материала и обнаружение того, что он старше Солнца.

Ранее Фокус писал о том, что Вселенную создали в лаборатории инопланетяне: о чем гласит новая теория ученого из Гарварда.