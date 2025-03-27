Учений, який збирає колекцію всіх елементів на Землі, за крок до в'язниці: вся справа у плутонії

Експерти стверджують, що австралійський учений може опинитися у в'язниці після того, як спробував зібрати всі елементи, представлені в періодичній таблиці.

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Австралієць, якого називають "вченим-ботаніком", може потрапити до в'язниці після того, як спробує зібрати всі елементи Землі, представлені в періодичній таблиці. Річ у тім, що на нашій планеті представлені елементи, які влада не хотіла б, щоб ви збирали, пише IFLScience.

Періодична таблиця — систематизація всіх відомих елементів, від водню до оганесона. Зібрання колекції всіх елементів, представлених на планеті, може здатися крутою ідеєю, проте влада різних країн і угоди про нерозповсюдження ядерної зброї, на жаль, можуть не погодитися з цим. Особливо, коли йдеться про радіоактивні елементи, розташовані в кінці таблиці.

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За словами юристів, 24-річний Еммануель Лідден відчув це на власному досвіді. У серпні 2023 року молодий чоловік намагався зібрати всі елементи, представлені в періодичній таблиці, під час чого спробував імпортувати зразки плутонію зі США у квартиру своїх батьків у Сіднеї.

На жаль, спроби роздобути зразок плутонію привернули увагу посадових осіб Австралійської прикордонної служби (ABF), пожежників і поліції. У результаті Еммануеля разом із сім'єю доправили в лікарню — на щастя, у них не було виявлено радіаційного отруєння. Пізніше будинок австралійської сім'ї також було визнано безпечним.

Поліція обшукала будинок австралійця і виявила в ньому кілька радіаційних елементів, зокрема:

збіднений уран;

ртуть;

невеликий зразок плутонію.

У результаті Лідден став першою людиною, якій висунули звинувачення відповідно до Закону Австралії про нерозповсюдження ядерної зброї, з можливим 10-річним тюремним ув'язненням. Хоча він визнав себе винним за звинуваченням, його адвокати описують його як "невинного колекціонера" і "вченого-ботаніка", який також був захопленим колекціонером марок і монет.

Водночас сторона обвинувачення стверджувала, що називати Ліддена простим колекціонером просто неправильно, оскільки він займався збором незаконних матеріалів. Ба більше, цей прецедент створив так званий "ринок".

Хоча радіоактивний матеріал був позначений ABF, зразки були відправлені Ліддену. Поштова служба відправила посилку в Австралію помилково, і Лідден погодився повернути її, якщо вони будуть раді її забрати. За словами захисту, Лідден, можливо, вважав, що йому дозволено володіти плутонієм через його крихітну кількість.

Зазначимо, що зразок був куплений австралійцем на сайті американської компанії Luciteria, яка займається продажем різних зразків елементів. Тепер елемент вказано на їхньому вебсайті як "знятий з виробництва", хоча вони зазначають, що зразок крихітний і в кінцевому підсумку нешкідливий.

Відомо, що після цього випадку Лідден втратив роботу машиніста і зараз працює в ресторані швидкого харчування. Очікується, що йому винесуть вирок 11 квітня.

Раніше Фокус писав про те, що американські вчені синтезували 114-й елемент таблиці Менделєєва.