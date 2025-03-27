Ученый, собирающий коллекцию всех элементов на Земле, в шаге от тюрьмы: все дело в плутонии

Эксперты утверждают, что австралийский ученый может оказаться в тюрьме после того, как попытался собрать все элементы, представленные в периодической таблице.

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Австралиец, которого называют "ученым-ботаником", может попасть в тюрьму после того, как попытается собрать все элементы Земли, представленные в периодической таблице. Дело в том, что на нашей планете представлены элементы, которые власти не хотели бы, чтобы вы собирали, пишет IFLScience.

Периодическая таблица — систематизация всех известных элементов, от водорода до оганесона. Сбор коллекции всех элементов, представленных на планете, может показаться крутой идеей, однако власти разных стран и соглашения о нераспространении ядерного оружия, увы, могут не согласиться с этим. В особенности, когда речь идет о радиоактивных элементах, расположенных в конце таблицы.

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По словам юристов, 24-летний Эммануэль Лидден прочувствовал это на собственном опыте. В августе 2023 года молодой человек пытался собрать все элементы, представленные в периодической таблицы, в ходе чего попытался импортировать образцы плутония из США в квартиру своих родителей в Сиднее.

Увы, попытки заполучить образец плутония привлекли внимание должностных лиц Австралийской пограничной службы (ABF), пожарных и полиции. В результате Эммануэля вместе с семьей доставили в больницу — к счастью, у них не было обнаружено радиационного отравления. Позже дом австралийской семьи также был признан безопасным.

Полиция обыскала дом австралийца и обнаружила в нем несколько радиационных элементов, в том числе:

обедненный уран;

ртуть;

небольшой образец плутония.

В результате Лидден стал первым человеком, которому предъявили обвинения в соответствии с Законом Австралии о нераспространении ядерного оружия, с возможным 10-летним тюремным заключением. Хотя он признал себя виновным по обвинению, его адвокаты описывают его как "невинного коллекционера" и "ученого-ботаника", который также был увлеченным коллекционером марок и монет.

В то же время сторона обвинения утверждала, что называть Лиддена простым коллекционером попросту неправильно, так как он занимался сбором незаконных материалов. Более того, этот прецедент создал так называемый "рынок".

Хотя радиоактивный материал был отмечен ABF, образцы были отправлены Лиддену. Почтовая служба отправила посылку в Австралию по ошибке, и Лидден согласился вернуть ее, если они будут рады ее забрать. По словам защиты, Лидден, возможно, считал, что ему разрешено владеть плутонием из-за его крошечного количества.

Отметим, что образец был куплен австралийцем на сайте американской компании Luciteria, которая занимается продажей различных образцов элементов. Теперь элемент указан на их веб-сайте как "снятый с производства", хотя они отмечают, что образец крошечный и в конечном итоге безвредный.

Известно, что после этого случая Лидден потерял работу машиниста и сейчас работает в ресторане быстрого питания. Ожидается, что ему вынесут приговор 11 апреля.

Ранее Фокус писал о том, что американские ученые синтезировали 114-й элемент таблицы Менделеева.