Фізики вперше побачили квантовий дощ: дуже холодний газ може поводитися як рідина

Учені вперше побачили утворення крапель у надзвичайно розбавленому квантовому газі, яке було спричинене ефектами поверхневого натягу, схожими на ефекти у звичайній рідині. Це відкриття має велике значення для розуміння та управління новими формами матерії.

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Дослідження опубліковано в журналі Physical Review Letters, пише Interesting Engineering.

Як з'ясували фізики, поверхневий натяг може змусити надзвичайно холодні атомарні гази розпадатися на квантові краплі. Це досить рідкісне явище, оскільки квантові гази в мільйони разів менш щільні, ніж рідини, і зазвичай не мають поверхневого натягу, що необхідний для утримання крапель разом. Утворення квантових крапель вказує на те, що при таких низьких густинах відбувається щось дуже незвичайне.

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Поверхневий натяг — тенденція рідини стискатися до мінімально можливої площі поверхні. Це сила зчеплення на поверхні рідини, яка притягує її молекули разом, зменшуючи площу поверхні. Це відбувається тому, що молекули на поверхні сильніше притягуються одна до одної, ніж до повітря над ними.

У результаті рідина утворює форми, подібні до крапель, щоб мінімізувати площу поверхні. Це явище відповідає за появу крапель роси, мильних бульбашок і крапель дощу. У деяких випадках поверхневий натяг призводить до капілярної нестабільності, тобто збурень у потоках рідини, які зрештою змушують рідину розпадатися на окремі краплі.

Відомою формою капілярної нестабільності є нестійкість Плато-Релея. Вона описує, як циліндричний потік рідини стає нестабільним через поверхневий натяг і розпадається на краплі. Це можна побачити в струменях води, які розпадаються на краплі під час падіння.

Поверхневий натяг і капілярну нестабільність зазвичай можна побачити у звичайних рідинах. Але тепер фізики вперше побачили їхню появу в надзвичайно холодній суміші атомів калію і рубідію. Уперше в атомарного газу було виявлено таку поведінку.

Фізики виявили, що під час охолодження квантового газу, в даному випадку суміші атомів калію і рубідію, до температури, близької до абсолютного нуля (мінус 273,15 градуса Цельсія), він залишався в газоподібній формі, але водночас мав властивості рідини та створював одну квантову краплю.

Після цього вчені помістили краплю в створений лазером шлях, де вона витягнулася в тонку лінію. Витягнута квантова крапля, яка була розтягнута понад критичну довжину, ставала нестабільною та розпадалася на більш дрібні краплі.

Фізики вивчили цей процес за допомогою моделювання та експериментів і виявили тип капілярної нестабільності в дії. Вчені побачили, що розпад квантової краплі відбувався способом, схожим на нестійкість Плато-Релея звичайних рідин. За словами фізиків, ще ніколи нестійкість Плато-Релея раніше не спостерігалася в атомарних газах.

За словами вчених, їхнє відкриття поглиблює розуміння незвичайної рідкої фази речовини і показує потенціал для створення масивів квантових крапель, які можуть бути корисними при створенні майбутніх квантових технологій. Результати дослідження можуть допомогти створити нові методи управління квантовою матерією і сприяти розробці нових матеріалів.

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