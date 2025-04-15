Райський сад із Біблії міг бути справжнім: де на Землі може ховатися Едем

Едемський сад — знакове місце з Біблії, яке можна зустріти в християнстві та юдаїзмі. Але чи була легенда про райський сад заснована на реальному місці? І якщо так, то де воно може знаходитися?

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Про це пише IFLScience.

У Біблії говориться, що саме в Едемському саду були створені люди. Перші двоє людей Адам і Єва жили в цьому раю, поки підступний змій і заборонений плід не обернулися великими неприємностями.

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Місце розташування райського саду було описано в Буття 2:10-14: "І виходила річка з Едему для зрошення саду; звідти розділялася і стала чотирма головами. Ім'я першої річки Фісон: вона обтікає всю землю Хавіла, де золото; і золото тієї землі добре; там бдолах і камінь онікс. Ім'я другої річки Гіхон: вона обтікає всю землю Куш. Ім'я третьої річки Тигр: вона тече на схід від Ассура. А четверта річка — Євфрат".

Ключовим моментом у цьому описі є те, що Едемський сад знаходився там, де зустрічаються чотири річки. З них дві річки Тигр і Євфрат беруть початок у Туреччині, далі течуть через Сирію та Ірак і впадають у Перську затоку.

Але залишаються невідомими ще дві річки — Фісон і Гіхон. Тривалий час теологи припускали, що тут ідеться про Ганг в Індії та Ніл у Єгипті. Але в такому разі райський сад мав розкинутися на величезну частину Землі.

"Наче справді житло однієї людини простягалося від найвіддаленішої частини Азії до краю Європи", — писав відомий теолог XVI століття Жан Кальвін.

Але якщо зосередитися на Тигрі та Євфраті, можна припустити, що Едемський сад був натхненний областю в Іраку та Ірані, де зустрічаються дві річки біля Перської затоки. На кордоні Ірану та Іраку є річка під назвою Шатт-ель-Араб, яка утворюється під час злиття річок Євфрат і Тигр.

Щоправда, науковці зазначають, що історія про Едемський сад просякнута символізмом, тож неможливо проаналізувати її з раціонального погляду.

Звичайно, псевдоарехологи люблять заявляти про те, що вони знайшли Едем, але такі сміливі "відкриття" завжди руйнуються під пильним аналізом. Часто Едемський сад пов'язують із пірамідами Гізи в Єгипті, але така теорія не має жодних археологічних чи історичних доказів.

Але якщо звернутися до науки, і взяти до уваги те, що Едем символізує місце походження людей, то безсумнівно слід звернути увагу на Африку.

Колиска людства розташована в Південній Африці приблизно за 50 км на північний схід від Йоганнесбурга. У цьому місці було знайдено найбільшу концентрацію останків предків людини у світі. Серед тисяч знайдених тут скам'янілостей дослідники виявили рештки австралопітека, раннього мавпоподібного виду людини, вік якого становить близько 3,4-3,7 мільйонів років.

Сучасний Homo sapiens з'явився лише 200-300 тисяч років тому. І знову Африка стала місцем цього розвитку, а сучасні люди, найімовірніше, вперше з'явилися десь біля сучасної Ефіопії.

Отже, якщо ми шукаємо науковий Едемський сад, то, схоже, Південна Африка та Ефіопія — наш найкращий вибір. Однак ще належить з'ясувати, чи були ці місця колись раєм.

Нагадаємо, вчені планують розрити курган, щоб знайти там головне судно з Біблії. Ноїв ковчег фігурує в одній із найвідоміших історій із Біблії, в якій ідеться про те, що це судно врятувало людство і по парі тварин під час стародавнього потопу. Дослідники роками шукали докази існування біблійного ковчега.