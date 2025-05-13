13-річний хлопчик знайшов під США "загублене море": ніхто досі не знає, де його кінець

Понад століття тому 13-річна дитина несподівано для себе і всього світу виявила величезне "загублене море" під США. Воно таке величезне, що його ніколи не вдавалося дослідити повністю — дайвери не змогли виявити межі.

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Про це пише IFLScience.

1905 року 13-річний хлопчик грався в одній із печер Крейгхед — гігантській системі печер між Суїтвотером і Медісонвіллем, штат Теннессі (США), як він часто робив до цього. Однак цього разу сталося щось незвичайне: підліток натрапив на недосліджений отвір і протиснувся через нього, виявивши невідоме раніше "загублене море" під США.

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"Загублене море" під США

Самі печери відомі дослідникам ще з часів черокі — корінного народу південно-східних лісів США. Артефакти, включно з керамікою, ювелірними виробами, наконечниками стріл і зброєю, були знайдені всередині приміщення, відомого як "кімната ради", яке саме по собі розташоване майже за 1,5 км від входу в печерну систему.

У 1800-х роках колонізатори з Європи також виявили печери, використовуючи прохолодне середовище для зберігання картоплі та інших овочів, тоді як солдат Конфедерації залишив невеликий напис — число 1863, випалене на стіні. Як відомо, печера також була домівкою для гігантського плейстоценового ягуара, який залишив там сліди близько 20 000 років тому, перш ніж впав і помер в ущелині, намагаючись врятуватися від темряви.

Однак "загублене море" під печерою, як вважають учені, було виявлено лише 1905 року, коли 13-річний підліток проліз через дірку в стіні. За словами дослідників, озеро було виявлено Беном Сендсом — 13-річним підлітком, який насправді проповз через тунель розміром не ширше за велосипедну шину і завдовжки близько 12 метрів, перш ніж дістався до озера і зайшов у воду глибиною приблизно по коліно. На той час отвір був маленьким, проте пізніше вчені зробили отвір значно більшим.

Море, що не має кінця

Сендс опинився всередині гігантської кімнати, наполовину заповненої водою, з ліхтарем, недостатньо потужним, щоб бачити інший бік. Коли підліток опинився в кімнаті, він почав розкидати в різні боки грудки бруду, але так і не почув жодного звуку, крім сплеску.

Зазначимо, що район, уперше відкритий Сендсом, сьогодні є домівкою для близько 300 райдужних форелей. Ці риби не були місцевими для печери, а тому просто не вижили б відрізаними від решти світу, а були завезені людьми після відкриття "загубленого моря".

Ця частина озера тепер досліджена трохи краще. Учені знають, що його довжина становить близько 243 метрів, а ширина — 67 метрів, але це ще не все. Річ у тім, що це лише частина озера, яку ми можемо бачити: дослідники вважають, що під водою озеро веде до інших залів: водолази досліджували деякі ділянки озера і нанесли на карту близько 5,2 гектара води, але так і не змогли знайти кінець озера. Фактично, ця національна природна пам'ятка вважається найбільшим підземним озером у Північній Америці.

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