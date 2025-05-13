13-летний мальчик нашел под США "затерянное море": никто до сих пор не знает, где его конец

Более века назад 13-летний ребенок неожиданно для себя и всего мира обнаружил огромное «затерянное море» под США. Оно такое огромное, что его никогда не удавалось исследовать полностью — дайверы не смогли обнаружить границы.

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Об этом пишет IFLScience.

В 1905 году 13-летний мальчик играл в одной из пещер Крейгхед — гигантской системе пещер между Суитвотером и Мэдисонвиллем, штат Теннесси (США), как он часто делал до этого. Однако в этот раз произошло нечто необычное: подросток наткнулся на неисследованное отверстие и протиснулся через него, обнаружив неизвестное ранее "затерянное море" под США.

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"Затерянное море" под США

Сами пещеры известны исследователям еще со времен чероки — коренного народа юго-восточных лесов США. Артефакты, включая керамику, ювелирные изделия, наконечники стрел и оружие, были найдены внутри помещения, известного как "комната совета", которое само по себе находится почти в 1,5 км от входа в пещерную систему.

В 1800-х годах колонизаторы из Европы также обнаружили пещеры, используя прохладную среду для хранения картофеля и других овощей, в то время как солдат Конфедерации оставил небольшую надпись — число 1863, выжженное на стене. Как известно, пещера также была домом для гигантского плейстоценового ягуара, оставившего там следы около 20 000 лет назад, прежде чем упал и умер в расщелине, пытаясь спастись от темноты.

Однако "затерянное море" под пещерой, как считают ученые, было обнаружено лишь в 1905 году, когда 13-летний подросток пролез через дыру в стене. По словам исследователей, озеро было обнаружено Беном Сэндсом — 13-летним подростком, который на самом деле прополз через туннель размером не шире велосипедной шины и длиной около 12 метров, прежде чем добрался к озеру и зашел в воду глубиной примерно по колено. В то время отверстие было маленьким, однако позже ученые сделали проем значительно больше.

Море, не имеющее конца

Сэндс оказался внутри гигантской комнаты, наполовину заполненной водой, с фонарем, недостаточно мощным, чтобы видеть другую сторону. Когда подросток оказался в комнате, он начал раскидывать в разные стороны комки грязи, но так и не услышал никакого звука, кроме всплеска.

Отметим, что район, впервые открытый Сэндсом, сегодня является домом для около 300 радужных форелей. Эти рыбы не были местными для пещеры, а потому просто не выжили бы отрезанными от остального мира, а были завезены людьми после открытия "затерянного моря".

Эта часть озера теперь исследована немного лучше. Ученые знают, что его длина составляет около 243 метров, а ширина — 67 метров, но это еще не все. Дело в том, что это лишь часть озера, которую мы можем видеть: исследователи считают, что под водой озеро ведет в другие залы: водолазы исследовали некоторые участки озера и нанесли на карту около 5,2 гектара воды, но так и не смогли найти конец озера. Фактически, эта национальная природная достопримечательность считается крупнейшим подземным озером в Северной Америке.

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