Уперше виявлено воду біля зірки, схожої на Сонце: у чому особливість цієї води

Астрономи давно підозрювали, що заморожена вода ховається в системах навколо далеких зірок, і тепер космічний телескоп Вебб вперше надав доказ цього. Водяний лід знаходиться в диску, що обертається навколо зірки, схожої на Сонце, під назвою HD 181327.

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Дослідження опубліковано в журналі Nature, пише Sky at night magazine.

Перше виявлення замороженої води біля молодої зірки

Астрономи виявили водяний лід навколо зірки, схожої на наше Сонце, яка знаходиться на відстані 155 світлових років від нас. Вода є ключовим інгредієнтом для життя, яким ми його знаємо, тому це відкриття має велике значення для потенційного існування життя за межами нашої Сонячної системи. Це відкриття також допоможе більше дізнатися про процес формування планет навколо зірок. Найголовніше, що виявлений водяний лід такий самий, який можна виявити в Сонячній системі.

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Зірка, навколо якої було виявлено водяний лід, називається HD 181327 і їй лише 23 мільйони років. Для порівняння Сонцю вже 4,6 мільярда років. Тобто це молода зірка, навколо якої знаходиться диск з пилу, каміння і газу, в якому формується планетна система. Ця зірка трохи більша і гарячіша за Сонце і система навколо неї трохи більша за Сонячну систему.

Астрономи виявили, що поруч із зіркою існує вільний від пилу та каміння простір і диск, що складається з каміння, який знаходиться далі. Цей диск нагадує пояс Койпера, область, що складається з крижаних кам'янистих об'єктів на краю Сонячної системи.

Астрономи виявили, що поруч із зіркою існує вільний від пилу і каміння простір і диск, що складається з каміння. Ілюстрація Фото: BBC

Ця заморожена вода схожа на воду в Сонячній системі

За словами вчених, вони виявили не просто водяний лід, а заморожену воду, яку можна зустріти в кільцях планети Сатурн і в складі крижаних об'єктів у поясі Койпера. Вся замерзла вода, виявлена вченими біля далекої зірки, пов'язана з дрібними частинками пилу по всьому диску.

Регулярні зіткнення крижаних тіл навколо зірки вивільняють крихітні частинки водяного льоду, які може виявити телескоп Вебб. Водяний лід є важливим компонентом дисків навколо молодих зірок. Він впливає на формування гігантських планет і може також бути доставленим кометами та астероїдами, на повністю сформовані кам'янисті планети, такі як Земля.

Науковці з'ясували, що більша частина водяного льоду міститься в зовнішніх областях диска, ближче до зірки його менше і він імовірно випаровується під впливом випромінювання зірки. Також, возомжно, будівельні блоки планет, відомі як планетезимали, можуть також мати заморожену воду, замкнену всередині них.

Пояс Койпера. Ілюстрація Фото: BBC

Походження води на Землі

На сьогодні вчені так і не дійшли єдиної думки щодо того, як з'явилася вода на нашій планеті. Тому існують різні теорії.

На сьогодні вчені так і не дійшли єдиної думки щодо того, як з'явилася вода на нашій планеті Фото: phys.org

Одні вчені вважають, що вода спочатку містилася в мінералах і розплавленій магмі всередині Землі під час її формування з протопланетного диска, який оточував Сонце понад 4,5 млрд років тому. Спочатку Земля була гарячою, але в міру охолодження вода потрапила на поверхню у вигляді водяної пари, а потім конденсувалася і були створені перші океани з рідкої води.

Інші вчені вважають, що воду доставили на Землю з космосу вже після її формування приблизно 4.1 мільярда років тому, але може бути й раніше. Цю воду могли принести з собою астероїди і комети, які врізалися в молоду планету.

Водночас багато вчених схиляються до того, що вода на Землі з'явилася в результаті двох вищеописаних процесів.

Як уже писав Фокус, невідома сила розриває на частини галактику-супутника Чумацького Шляху. Нове відкриття кидає виклик існуючим теоріям про структуру і динаміку карликової галактики Мало Магелланова Хмара, яка знаходиться на відстані 200 000 світлових років від нас і є однією з найближчих до нас галактик.