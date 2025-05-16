Невідома сила розриває на частини галактику-супутника Чумацького Шляху: що відомо (фото)

Нове відкриття кидає виклик існуючим теоріям про структуру і динаміку карликової галактики Мало Магелланова Хмара, яка знаходиться на відстані 200 000 світлових років від нас і є однією з найближчих до нас галактик.

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Дослідження опубліковано в журналі The Astrophysical Journal Letters, пише Phys.

Зовнішні сили розривають галактику Мала Магелланова Хмара на частини

Астрономи виявили, що зірки в галактиці Мала Магелланова Хмара, яка є супутником Чумацького Шляху, рухаються в протилежних напрямках уздовж двох різних осей. Вчені з'ясували, що зірки, розташовані ближче до Землі, рухаються на північний схід, у той час як більш далекі зірки рухаються на південний захід. Цей рух існує разом із раніше виявленим протилежним рухом зірок з північного заходу на південний схід.

Такий складний рух зірок у різних напрямках вказує на те, що галактику Мала Магелланова Хмара розривають на частини зовнішні гравітаційні сили. Вчені вважають, що за цим стоїть гравітація ще одного супутника Чумацького Шляху, більшої галактики Велика Магелланова Хмара, а також поки що невідома гравітаційна сила.

Астрономи кажуть, що вони вперше провели аналіз руху зірок у галактиці Мала Магелланова Хмара з урахуванням індивідуальних відстаней. Раніше вчені вивчали цей рух, припускаючи, що всі зірки перебувають на однаковій відстані від Землі, тобто 200 000 світлових років через відсутність точних вимірювань відстаней.

Мала Магелланова Хмара Фото: wikipedia

Тепер же астрономи використовували дані космічного телескопа Gaia, який спостерігав за рухом змінних зірок під назвою цефеїди. Ці зірки постійно стискаються і збільшуються, через що змінюється їхня яскравість. Вчені можуть точно виміряти відстань від Землі до таких зірок, знаючи час, який потрібен для повного циклу збільшення і зменшення яскравості. Враховуючи ці індивідуальні відстані, астрономи отримали точніші дані про рух зірок у сусідній галактиці.

Як уже писав Фокус, ця ж група вчених раніше з'ясувала, що галактика Велика Магелланова Хмара розтягує галактику Мала Магелланова Хмара і розриває її на частини. Тепер же вчені отримали більше доказів цього процесу. Найімовірніше, це пов'язано з тим, що дві галактики взаємодіють одна з одною і сильно пов'язані гравітацією. Ймовірно, ця взаємодія вплинула на структуру обох галактик.

Хоча вчені не знають, яка невідома гравітаційна сила також розтягує Малу Магелланову Хмару, але існує ймовірність, що за цим може стояти гравітація Чумацького Шляху.

Велика Магелланова Хмара Фото: NASA

Відкриття кидає виклик теоріям

Під час нового дослідження астрономи підтвердило теорію про те, що галактика Мала Магелланова Хмара не обертається, а це доводить, що ця карликова галактика має унікальну динаміку. Вона ймовірно пов'язана з гравітаційною взаємодією галактики Мала Магелланова Хмара з Чумацьким Шляхом і галактикою Велика Магелланова Хмара.

За словами астрономів, їхнє відкриття кидає виклик попереднім теоріям про структуру та динаміку сусідньої карликової галактики. Науковці вважають, що доведеться переглянути моделі взаємодії Чумацького Шляху зі своїми супутниками, а також між карликовими галактиками, які розташовані поруч.

Мала Магелланова Хмара: цікаві факти

Мала Магелланова Хмара — це карликова неправильна галактика. Це означає, що вона не має чітко вираженої спіральної або еліптичної структури. Ця галактика дає змогу вивчити процес утворення зірок у середовищі, яке дуже схоже на умови раннього Всесвіту.

Розмір галактики оцінюється в приблизно 7000 світлових років. Для порівняння розмір Чумацького Шляху 100 000 світлових років, але це спіральна галактика.

Вважається, у цій карликовій галактиці від кількох сотень мільйонів до 1-3 млрд зірок. У Чумацькому Шляху від 200 до 400 млрд зірок.

Деякі вчені вважають, що насправді Мала Магелланова Хмара — це дві окремі галактики, розділені відстанню 16 000 світлових років.

Астрономи вважають, що через кілька мільярдів років ця галактика зіткнеться з Чумацьким Шляхом і стане частиною нашої галактики.

Як уже писав Фокус, фізики запропонували нову теорію, яка пояснює, яким чином у ранньому Всесвіті з'явилася невидима речовина, яка утримує галактики разом. Вчені вважають, що темна матерія виникла з частинок, які швидко конденсувалися, як пара перетворюється на воду.

Також Фокус писав про те, що астрономи отримали зображення дивної спіральної галактики, яка має всього один спіральний рукав. У нашої галактики їх чотири.