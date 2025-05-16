Неизвестная сила разрывает на части галактику-спутника Млечного Пути: что известно (фото)

Новое открытие бросает вызов существующим теориям о структуре и динамике карликовой галактики Мало Магелланово Облако, которая находится на расстоянии 200 000 световых лет от нас и является одно из ближайших к нам галактик.

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Исследование опубликовано в журнале The Astrophysical Journal Letters, пишет Phys.

Внешние силы разрывают галактику Малое Магелланово Облако на части

Астрономы обнаружили, что звезды в галактике Малое Магелланово Облако, которая является спутником Млечного Пути, движутся в противоположных направлениях вдоль двух различных осей. Ученые выяснили, что звезды, расположенные ближе к Земле, движутся на северо-восток, в то время как более далекие звезды движутся на юго-запад. Это движение существует вместе с ранее обнаруженным противоположным движением звезд с северо-запада на юго-восток.

Такое сложно движение звезд в разных направлениях указывает на то, что галактику Малое Магелланово Облако разрывают на части внешние гравитационные силы. Ученые считают, что за этим стоит гравитация еще одного спутника Млечного Пути, более крупной галактики Большое Магелланово Облако, а также пока неизвестная гравитационная сила.

Астрономы говорят, что они впервые провели анализ движения звезд в галактике Малое Магелланово Облако с учетом индивидуальных расстояний. Ранее ученые изучали это движение, предполагая, что все звезды находятся на одинаковом расстоянии от Земли, то есть 200 000 световых лет из-за отсутствия точных измерений расстояний.

Малое Магелланово Облако Фото: wikipedia

Теперь же астрономы использовали данные космического телескопа Gaia, который наблюдал за движением переменных звезд под названием цефеиды. Эти звезды постоянно сжимаются и увеличиваются, из-за чего меняется их яркость. Ученые могут точно измерить расстояние от Земли до таких звезд, зная время, которое необходимо для полного цикла увеличения и уменьшения яркости. Учитывая эти индивидуальные расстояния, астрономы получили более точные данные о движении звезд в соседней галактике.

Как уже писал Фокус, эта же группа ученых ранее выяснила, что галактика Большое Магелланово Облако растягивает галактику Малое Магелланово Облако и разрывает ее на части. Теперь же ученые получили больше доказательств этого процесса. Скорее всего это связано с тем, что две галактики взаимодействуют друг с другом и сильно связаны гравитацией. Вероятно, это взаимодействие, повлияло на структуру обеих галактик.

Хотя ученые не знают, какая неизвестная гравитационная сила также растягивает Малое Магелланово Облако, но существует вероятность, что за этим может стоять гравитация Млечного Пути.

Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Открытие бросает вызов теориям

Во время нового исследования астрономы подтвердило теорию о том, что галактика Малое Магелланово Облако не вращается, а это доказывает, что эта карликовая галактика имеет уникальную динамику. Она вероятно связана с гравитационным взаимодействием галактики Малое Магелланово Облако с Млечным Путем и галактикой Большое Магелланово Облако.

По словам астрономов, их открытие бросает вызов предыдущим теориям о структуре и динамике соседней карликовой галактики. Ученые считают, что придется посмотреть модели взаимодействия Млечного Пути со своими спутниками, а также между карликовыми галактиками, которые находятся рядом.

Малое Магелланово Облако: интересные факты

Малое Магелланово Облако — это карликовая неправильная галактика. Это означает, что она не имеет четко выраженной спиральной или эллиптической структуры. Эта галактика позволяет изучить процесс образования звезд в среде, которая очень похожа на условия ранней Вселенной.

Размер галактики оценивается в примерно 7000 световых лет. Для сравнения размер Млечного Пути 100 000 световых лет, но это спиральная галактика.

Считается, в этой карликовой галактике от нескольких сотен миллионов до 1-3 млрд звезд. В Млечном Пути от 200 до 400 млрд звезд.

Некоторые ученые считают, что на самом деле Малое Магелланово Облако – это две отдельные галактики, разделенные расстоянием 16 000 световых лет.

Астрономы считают, что через несколько миллиардов лет эта галактика столкнется с Млечным Путем и станет частью нашей галактики.

Как уже писал Фокус, физики предложили новую теорию, которая объясняет, каким образом в ранней Вселенной появилось невидимое вещество, которое удерживает галактики вместе. Ученые считают, что темная материя возникла из частиц, которые быстро конденсировались, как пар превращается в воду.

Также Фокус писал о том, что астрономы получили изображение странной спиральной галактики, которая имеет всего один спиральный рукав. У нашей галактики их четыре.