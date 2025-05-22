Небезпечні гігантські хвилі вперше помічені у земних річках: їх розгледіли з космосу (фото)

Дослідники з NASA і Virginia Tech уперше використали супутникові дані для вимірювання висоти й швидкості паводкових хвиль, що поширюються річками — вчені попереджають, що вони потенційно можуть бути небезпечними для людей.

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Про це йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Geophysical Research Letters, пише PHYS.org.

Океанські хвилі добре відомі та вивчені. Як правило, вони приводяться в рух вітром і припливами, які котять їх до берега з постійною швидкістю. Однак річкові хвилі, відомі також як хвилі паводку або потоку, являють собою тимчасові нагони, що простягаються на десятки, а то й сотні кілометрів.

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Хвилі в "артеріях" Землі

Паводкові хвилі менш вивчені, проте відомо, що вони зазвичай спричиняються опадами або сезонним таненням снігів і є життєво важливими для переміщення поживних речовин і організмів по річці. Однак вони також можуть становити істотну небезпеку: екстремальні річкові хвилі, спричинені тривалою зливою або проривом греблі, можуть спричиняти повені.

Наразі немає бази даних, в якій були б зібрані супутникові дані про річкові паводкові хвилі. Однак у новому дослідженні вчені вперше використовували супутникові дані, щоб виміряти висоту і швидкість потенційно небезпечних річкових хвиль. Під час дослідження вчені відстежили три хвилі, які, ймовірно, були спричинені екстремальними опадами й ослабленим крижаним затором.

За словами співавтора нового дослідження, гідролога і лабораторії реактивного руху NASA в Південній Каліфорнії Седріка Девіда, у своїй роботі вони спробували дізнатися більше про динаміку артерій планети, якими є земні річки.

Відстеження швидкості та розміру хвиль річки

За словами провідної авторки дослідження, Хани Турманіз Virginia Tech, вони з колегами використовували дані космічного апарату, запущеного 2022 року. Супутник SWOT — це спільний проєкт NASA і французького космічного агентства CNES, що досліджує висоту майже всіх поверхневих вод планети, як прісних, так і солоних, за допомогою свого чутливого радіолокаційного інтерферометра Ka-діапазону (KaRIn). Зазначимо, що цей інструмент відображає висоту і ширину водойм, відбиваючи мікрохвилі від поверхні та вимірюючи час, необхідний для повернення сигналу.

Однак моніторинг загального обсягу води в озерах і річках не єдине, для чого вчені можуть використовувати супутникові дані. Команда також використовувала дані для вивчення динаміки та впливу руху і зміни води.

У результаті вченим вдалося "зловити" три чітких приклади хвиль, зокрема й той, що раптово виник на річці Єллоустоун у Монтані у квітні 2023 року. Тоді супутник зафіксував гребінь заввишки 2,8 метра, що тече в річці Міссурі в Північній Дакоті. Цікаво, що довжина піка річкової хвилі досягла неймовірних 11 кілометрів, а за ним тягнувся дрібніший хвіст. Вчені дійшли висновку, що хвиля, ймовірно, виникла внаслідок того, що крижаний затор розвалився вище за течією і випустив воду, що накопичилася раніше.

Дві інші виявлені хвилі, як вважають вчені, були викликані стоком дощів. Одна, помічена SWOT, починаючи з 25 січня 2024 року на річці Колорадо на південь від Остіна, штат Техас, була пов'язана з найбільшою повінню року на цій ділянці річки. Її висота досягла 9 метрів, а довжина становила 267 метрів. Вона переміщалася зі швидкістю трохи більше ніж 1 метр на секунду на відстань близько 400 кілометрів.

Інша хвиля виникла на річці Окмулгі біля Мейкона, штат Джорджія, у березні 2024 року. Її довжина становила 6 метрів, а її довжина становила 165 кілометрів. Швидкість хвилі становила 0,33 метра на секунду протягом понад 200 кілометрів.

Супутник SWOT допомагає вченим оцінити рівень паводкових хвиль на таких водних шляхах, як річка Єллоустоун, зображена тут у жовтні 2024 року в Монтані Фото: NPS

Чим корисне відстеження річкових хвиль

Автори дослідження зазначають, що результати їхньої роботи в майбутньому можуть допомогти відповісти на такі питання, як швидко може прийти повінь і яка інфраструктура перебуває під загрозою.

Супутники також зможуть допомогти контролювати хвилі в річкових басейнах без датчиків, які раніше використовували вчені. Знання того, де і чому виникають річкові хвилі, може допомогти вченим відстежувати мінливі закономірності повеней по всьому світу.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано секрет найжорстокіших хвиль-убивць на Землі: їх створюють "ізгої" в океані.