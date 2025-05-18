Супутник NASA переписує те, що ми знаємо про течії світового океану: що виявили вчені

Коли ми уявляємо собі океан, на думку часто спадають величезні хвилі. Але вчені виявили, що деякі з найважливіших процесів відбуваються в набагато менших масштабах. Завдяки новому супутнику вчені побачили крихітні хвилі океану і течії у вигляді вирів чіткіше, ніж будь-коли раніше, і це змінює наше розуміння океанів.

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Про це пише Earth.

У недавньому дослідженні, проведеному вченими з NASA, використовувалися дані супутника SWOT для аналізу особливостей океану, які занадто малі для виявлення іншими інструментами. Ці особливості, відомі як субмезомасштабні вири і хвилі, часто мають ширину лише трохи більше кілометра, але вони відіграють важливу роль у тому, як тепло і поживні речовини переміщаються океаном.

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Вченим уже багато років відомо про ці невеликі особливості океану. Але доступні інструменти не давали повного уявлення про них. Супутник SWOT допоміг заповнити прогалину в знаннях. Цей супутник збирає докладні двомірні зображення поверхні океану. Ці зображення допомагають вченим відстежувати, як вода рухається, і що вона переносить, по всій планеті.

Вертикальні течії переміщують тепло між атмосферою та океаном, а в субмезомасштабних вирах вони фактично можуть переносити тепло з глибин океану на поверхню, нагріваючи атмосферу, кажуть учені. Так само, як тепло може підніматися з глибин океану, можуть підніматися і поживні речовини. Вони мають вирішальне значення для морського життя, що мешкає на поверхні світового океану.

Супутник SWOT не просто показує, де знаходиться вода, а й вимірює висоту поверхні океану. Використовуючи ці дані, вчені змогли оцінити нахили хвиль і рівні тиску, які показують, наскільки сильними є ці течії. Це допомогло визначити, наскільки швидко рухається вода і скільки тепла, енергії або поживних речовин переноситься.

Супутник SWOT не просто показує, де знаходиться вода, а й вимірює висоту поверхні океану Фото: solar-system

Тепер учені можуть краще зрозуміти, як взаємодіють океан і атмосфера. Невелика зміна одного може мати великий вплив на інше. Наприклад, якщо тепліша вода досягає поверхні, це може вплинути на погодні умови і навіть клімат.

Вчені зосередилися на двох особливостях океану. Одна з них являла собою закручений вир у відгалуженні течії Куросіо, великої течії в Тихому океані біля Японії. Супутник SWOT зміг виявити вир і виміряти, наскільки швидко вода всередині нього переміщалася по вертикалі. Виявилося, що швидкість переміщення становить від 6 до 12 метрів на день.

Фіксація такого роду руху води в глобальному масштабі має величезне значення. Це перший крок до кращого розуміння того, як глибоководна енергія і поживні речовини досягають поверхні океану.

Також вчені вивчили інший тип субмезомасштабної особливості, відомий як одиночна хвиля. Ці хвилі утворюються, коли приливні сили переміщують воду підводними плато. Супутник SWOT виявив одну з таких хвиль в Андаманському морі біля М'янми. Науковці виявили, що ця одиночна хвиля мала щонайменше вдвічі більше енергії, ніж типовий внутрішній приплив у цьому районі.

Інформація, отримана за допомогою супутника SWOT, допоможе вченим удосконалити свої моделі циркуляції океану. Це допоможе вченим краще зрозуміти, як екосистема океану реагуватиме на мінливий світ.

Як уже писав Фокус, вчені виявили в океані гігантські хвилі бруду. У новому дослідженні вчені виявили гігантські хвилі, і вони показують драматичне формування Атлантики, коли Африка і Південна Америка остаточно розділилися.

Також Фокус писав про те, що вчені помітили в океані зграї косаток, які плавають разом з дитинчатами дельфінів. Поки що вчені не знають, що відбувається насправді, але є деякі припущення.