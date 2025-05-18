Спутник NASA переписывает то, что мы знаем о течениях мирового океана: что обнаружили ученые

Когда мы представляем себе океан, на ум часто приходят огромные волны. Но ученые обнаружили, что некоторые из самых важных процессов происходят в гораздо меньших масштабах. Благодаря новому спутнику ученые увидели крошечные волны океана и течения в виде водоворотов более четко, чем когда-либо прежде, и это меняет наше понимание океанов.

Related video

Об этом пишет Earth.

В недавнем исследовании, проведенном учеными из NASA, использовались данные спутника SWOT для анализа особенностей океана, которые слишком малы для обнаружения другими инструментами. Эти особенности, известные как субмезомасштабные водовороты и волны, часто имеют ширину всего чуть более километра, но они играют важную роль в том, как тепло и питательные вещества перемещаются по океану.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученым уже много лет известно об этих небольших особенностях океана. Но доступные инструменты не давали полного представления о них. Спутник SWOT помог заполнить пробел в знаниях. Этот спутник собирает подробные двухмерные изображения поверхности океана. Эти изображения помогают ученым отслеживать, как вода движется, и что она переносит, по всей планете.

Вертикальные течения перемещают тепло между атмосферой и океаном, а в субмезомасштабных водоворотах они фактически могут переносить тепло из глубин океана на поверхность, нагревая атмосферу, говорят ученые. Так же, как тепло может подниматься из глубин океана, могут подниматься и питательные вещества. Они имеют решающее значение для морской жизни, обитающей на поверхности мирового океана.

Спутник SWOT не просто показывает, где находится вода, но и измеряет высоту поверхности океана. Используя эти данные, ученые смогли оценить наклоны волн и уровни давления, которые показывают, насколько сильными являются эти течения. Это помогло определить, насколько быстро движется вода и сколько тепла, энергии или питательных веществ переносится.

Спутник SWOT не просто показывает, где находится вода, но и измеряет высоту поверхности океана Фото: NASA

Теперь ученые могут лучше понять, как взаимодействуют океан и атмосфера. Небольшое изменение одного может иметь большое влияние на другое. Например, если более теплая вода достигает поверхности, это может повлиять на погодные условия и даже климат.

Ученые сосредоточились на двух особенностях океана. Одна из них представляла собой закрученный водоворот в ответвлении течения Куросио, крупного течения в Тихом океане возле Японии. Спутник SWOT смог обнаружить водоворот и измерить, насколько быстро вода внутри него перемещалась по вертикали. Оказалось, что скорость перемещения составляет от 6 до 12 метров в день.

Фиксация такого рода движения воды в глобальном масштабе имеет огромное значение. Это первый шаг к лучшему пониманию того, как глубоководная энергия и питательные вещества достигают поверхности океана.

Также ученые изучили другой тип субмезомасштабной особенности, известный как одиночная волна. Эти волны образуются, когда приливные силы перемещают воду по подводным плато. Спутник SWOT обнаружил одну из таких волн в Андаманском море возле Мьянмы. Ученые обнаружили, что эта одиночная волна имела как минимум вдвое больше энергии, чем типичный внутренний прилив в этом районе.

Информация, полученная с помощью спутника SWOT, поможет ученым усовершенствовать свои модели циркуляции океана. Это поможет ученым лучше понять, как экосистема океана будет реагировать на меняющийся мир.

Как уже писал Фокус, ученые обнаружили в океане гигантские волны грязи. В новом исследовании ученые обнаружили гигантские волны, и они показывают драматическое формирование Атлантики, когда Африка и Южная Америка окончательно разделились.

Также Фокус писал о том, что ученые заметили в океане стаи косаток, которые плавают вместе с детенышами дельфинов. Пока что ученые не знают, что происходит на самом деле, но есть некоторые предположения.