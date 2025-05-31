Унікальну 1600-річну мозаїку з християнського монастиря вперше показали публіці (фото, відео)

В Ізраїлі вперше за 35 років на загальний огляд виставили 1600-річну візантійську мозаїку, яка розташовувалася в християнському монастирі, що стояв на кордоні пустелі Негев і населених земель на півдні.

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Про це повідомляє Управління старожитностей Ізраїлю.

Мозаїка була знайдена випадково, ще 1990 року, під час сільськогосподарських робіт. Тоді вона була просто прикрита, і всі ці роки її ніхто не бачив.

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Однак з'ясувалося, що за час, що минув, її стан значно погіршився, і профільне управління ухвалило рішення перенести мозаїку з відкритого місця на закриту територію, зміцнивши її, після чого минулого тижня вона була презентована широкому загалу.

Кольорова мозаїка являє собою 55 медальйонів, прикрашених сценами полювання, міфологічними персонажами, сценами повсякденного життя тощо.

"Мозаїка явно була створена рукою справжнього художника", — вважає археолог Шайке Лендер.

Точний вік мозаїки Беер-Шема, що складається з невеликих мозаїчних каменів різних кольорів у поєднанні зі склом і керамікою, датується візантійським періодом ізраїльської історії, що тривав з 324 до 638 року н.е.

Ця мозаїка знаходилася на території монастиря, який був побудований недалеко від дороги, якою везли спеції і яка з'єднувала історичне місто Елуза з портом Газа.

В Управлінні старожитностей Ізраїлю заявили, що новий майданчик слугуватиме громадськості як відкритий археологічний сад. На ділянці вже інтегровано під'їзну дорогу, пояснювальні знаки та місця для відпочинку.

Нагадаємо, в Єрусалимі знайшли золотий перстень, прикрашений червоним дорогоцінним каменем — імовірно, гранатом, — який, як вважають, був похований понад 2300 років тому.

Також Фокус писав, що під час будівельних робіт у турецькому місті Ізнік археологи виявили набір стародавніх мозаїк, датованих періодом раннього християнства.