Уникальную 1600-летнюю мозаику из христианского монастыря впервые показали публике (фото, видео)

В Израиле впервые за 35 лет на всеобщее обозрение была выставлена ​​1600-летняя византийская мозаика, которая располагалась в христианском монастыре, стоявшем у границы пустыни Негев и обитаемых земель на юге.

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Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Мозаика была найдена случайно, еще в 1990 году, во время сельскохозяйственных работ. Тогда она была просто прикрыта, и все эти годы ее никто не видел.

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Однако выяснилось, что за прошедшее время ее состояние значительно ухудшилось и профильное управление приняло решение перенести мозаику с открытого места на закрытую территорию, укрепив ее, после чего на прошлой неделе представили широкой публике.

Цветная мозаика представляет собой 55 медальонов, украшенных сценами охоты, мифологическими персонажами, сценами повседневной жизни и многим другим.

"Мозаика явно была создана рукой настоящего художника", — считает археолог ШайкеЛендер.

Точный возраст мозаики Беэр-Шема, состоящей из небольших мозаичных камней разных цветов в сочетании со стеклом и керамикой, датируется византийским периодом израильской истории, который длился с 324 по 638 ​​год н.э.

Данная мозаика находилась на территории монастыря, который был построен недалеко от дороги, по которой везли специи и которая соединяла исторический город Элуза с портом Газа.

В Управлении древностей Израиля заявили, что новая площадка будет служить общественности как открытый археологический сад. На участке уже интегрированы подъездная дорога, пояснительные знаки и места для отдыха.

Напомним, в Иерусалиме нашли золотой перстень, украшенный красным драгоценным камнем — вероятно, гранатом, — который, как полагают, был похоронен более 2300 лет назад.

Также Фокус писал, что во время строительных работ в турецком городе Изник археологи обнаружили набор древних мозаик, датируемых периодом раннего христианства.