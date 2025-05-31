Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Технологии и наука

Уникальную 1600-летнюю мозаику из христианского монастыря впервые показали публике (фото, видео)

Мозаика Беэр-Шема
Фото: iaa.org.il | Мозаика Беэр-Шема

В Израиле впервые за 35 лет на всеобщее обозрение была выставлена ​​1600-летняя византийская мозаика, которая располагалась в христианском монастыре, стоявшем у границы пустыни Негев и обитаемых земель на юге.

Related video

Об этом сообщает Управление древностей Израиля.

Мозаика была найдена случайно, еще в 1990 году, во время сельскохозяйственных работ. Тогда она была просто прикрыта, и все эти годы ее никто не видел.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Однако выяснилось, что за прошедшее время ее состояние значительно ухудшилось и профильное управление приняло решение перенести мозаику с открытого места на закрытую территорию, укрепив ее, после чего на прошлой неделе представили широкой публике.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Цветная мозаика представляет собой 55 медальонов, украшенных сценами охоты, мифологическими персонажами, сценами повседневной жизни и многим другим.

"Мозаика явно была создана рукой настоящего художника", — считает археолог ШайкеЛендер.

Точный возраст мозаики Беэр-Шема, состоящей из небольших мозаичных камней разных цветов в сочетании со стеклом и керамикой, датируется византийским периодом израильской истории, который длился с 324 по 638 ​​год н.э.

Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen
Fullscreen

Данная мозаика находилась на территории монастыря, который был построен недалеко от дороги, по которой везли специи и которая соединяла исторический город Элуза с портом Газа.

В Управлении древностей Израиля заявили, что новая площадка будет служить общественности как открытый археологический сад. На участке уже интегрированы подъездная дорога, пояснительные знаки и места для отдыха.

Напомним, в Иерусалиме нашли золотой перстень, украшенный красным драгоценным камнем — вероятно, гранатом, — который, как полагают, был похоронен более 2300 лет назад.

Также Фокус писал, что во время строительных работ в турецком городе Изник археологи обнаружили набор древних мозаик, датируемых периодом раннего христианства.