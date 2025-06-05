Не відкладайте будильник "ще на 10 хвилин": які небезпеки приховує ця звичка

Дослідники проаналізували дані з пристроїв для відстеження сну і виявили, що понад половину сеансів сну супроводжувалися натисканням кнопки "Відкласти будильник". Проте ця звичка може заважати важливим фазам відпочинку і навіть нашкодити.

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Про це пише Health.com.

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Це має свою ціну

У дослідженні, опублікованому в Scientific Reports, вчені проаналізували понад 3 мільйони ночей сну приблизно 21 000 користувачів додатка SleepCycle для смартфонів.

У середньому учасники натискали кнопку відкладення будильника 2,4 рази щоранку, що додавало 10,8 хвилин фрагментованого відпочинку — це еквівалентно шести годинам порушеного сну щомісяця.

Ребекка Роббінс, докторка філософії, співавторка з Mass General Brigham і Гарвардської медичної школи, зазначила, що відкладання будильника часто перериває фазу швидкого сну (REM), яка є необхідною для відчуття повноцінного відпочинку. "Відкладання будильника порушує деякі з найважливіших етапів сну", — сказала вона.

Анна Марі Морс, докторка медицини, невролог у Geisinger Medical Center, зазначила, що ті, хто спав 10 або більше годин на ніч, відкладали будильник удвічі частіше, ніж ті, хто спав шість годин або менше. Це може свідчити про погану якість сну або можливий розлад сну, такий як гіперсомнія.

Експерти рекомендують прості стратегії для поліпшення ранкової бадьорості Фото: Ketut Subiyanto

Хто найчастіше використовує функцію "відкласти будильник"

Дослідження показало, що близько 45 % учасників були "затятими" користувачами функції "відкласти будильник", натискаючи кнопку більше ніж 80 % ранків і в середньому відкладаючи будильник на 20 хвилин щодня. Люди з нерегулярним часом сну або пробудження мали тенденцію частіше відкладати будильник, і відкладання будильника було більш поширеним у будні дні, ніж у вихідні.

Також були виявлені гендерні відмінності — жінки використовували функцію "відкласти" трохи довше, ніж чоловіки, що підтверджує попередні висновки про те, що жінки часто стикаються з більшими порушеннями сну. Однак дослідження мало деякі обмеження. Наприклад, додаток не вимірював, скільки часу користувачі засинали або чи прокидалися вони вночі.

Чому це погіршує самопочуття, а не покращує його

Експерти кажуть, що основною причиною, через яку люди використовують функцію "відкласти будильник", є інерція сну — стан сонливості, що настає після пробудження.

"Насправді нечасто буває так, що прокидаєшся і відчуваєш себе бадьорим і енергійним", — пояснив Роббінс. Але використання функції "відкласти будильник" не покращує це відчуття — насправді, воно може погіршити його.

Даніелла Маркетті, докторка філософії, спеціаліст з поведінкової медицини сну в Rise Science, попередила, що повторне відкладання будильника викликає викид гормонів стресу, таких як кортизол і адреналін, що підвищує частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Короткі періоди сну між будильниками не дають організму повернутися до глибших, відновлювальних стадій сну, додала вона.

Основною причиною, через яку люди використовують функцію "відкласти будильник", є інерція сну Фото: Freepik

Як краще прокидатися

Експерти рекомендують прості стратегії для поліпшення ранкової бадьорості та зменшення залежності від відкладання будильника:

Встановіть будильник на фактичний час пробудження. Усунення зайвого "буферного" часу може зменшити спокусу відкласти будильник.

Поставте будильник поза межами досяжності. Це змусить вас фізично встати, що допоможе активізувати організм.

Покращіть загальну гігієну сну. Уникайте кофеїну, алкоголю та екранів перед сном. Тримайте кімнату темною та прохолодною, дотримуйтесь постійного режиму сну та пробудження.

Відстежуйте свої звички щодо сну. Ведіть щоденник своїх звичок, пов'язаних зі сном, це допоможе виявити закономірності, що впливають на відпочинок.

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Якщо ви все ще відчуваєте втому, попри повноцінний нічний відпочинок, або якщо ви просипаєте кілька будильників, можливо, настав час поговорити з лікарем. Постійна втома може вказувати на приховану проблему, яка потребує уваги.

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Важливо! Ця стаття ґрунтується на останніх наукових і медичних дослідженнях і не суперечить їм. Текст має лише інформаційний характер і не містить медичних порад. Для встановлення діагнозу обов'язково зверніться до лікаря.