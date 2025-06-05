Не откладывайте будильник "еще на 10 минут": какие опасности скрывает эта привычка

Исследователи проанализировали данные с устройств для отслеживания сна и обнаружили, что более половины сеансов сна сопровождались нажатием кнопки "Отложить будильник". Однако эта привычка может мешать важным фазам отдыха и даже навредить.

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Об этом пишет Health.com.

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Это имеет свою цену

В исследовании, опубликованном в Scientific Reports, ученые проанализировали более 3 миллионов ночей сна примерно 21 000 пользователей приложения SleepCycle для смартфонов.

В среднем участники нажимали кнопку отложения будильника 2,4 раза каждое утро, что добавляло 10,8 минут фрагментированного отдыха — это эквивалентно шести часам нарушенного сна ежемесячно.

Ребекка Роббинс, доктор философии, соавтор из Mass General Brigham и Гарвардской медицинской школы, отметила, что откладывание будильника часто прерывает фазу быстрого сна (REM), которая необходима для ощущения полноценного отдыха. "Откладывание будильника нарушает некоторые из самых важных этапов сна", — сказала она.

Анна Мари Морс, доктор медицины, невролог в Geisinger Medical Center, отметила, что те, кто спал 10 или более часов за ночь, откладывали будильник вдвое чаще, чем те, кто спал шесть часов или меньше. Это может свидетельствовать о плохом качестве сна или возможном расстройстве сна, таком как гиперсомния.

Эксперты рекомендуют простые стратегии для улучшения утренней бодрости Фото: Ketut Subiyanto

Кто чаще всего использует функцию "отложить будильник"

Исследование показало, что около 45 % участников были "заядлыми" пользователями функции "отложить будильник", нажимая кнопку более чем 80 % утра и в среднем откладывая будильник на 20 минут ежедневно. Люди с нерегулярным временем сна или пробуждения имели тенденцию чаще откладывать будильник, и откладывание будильника было более распространенным в будние дни, чем в выходные.

Также были обнаружены гендерные различия — женщины использовали функцию "отложить" немного дольше, чем мужчины, что подтверждает предыдущие выводы о том, что женщины часто сталкиваются с большими нарушениями сна. Однако исследование имело некоторые ограничения. Например, приложение не измеряло, сколько времени пользователи засыпали или просыпались ли они ночью.

Почему это ухудшает самочувствие, а не улучшает его

Эксперты говорят, что основной причиной, по которой люди используют функцию "отложить будильник", является инерция сна — состояние сонливости, наступающее после пробуждения.

"На самом деле нечасто бывает так, что просыпаешься и чувствуешь себя бодрым и энергичным", — пояснил Роббинс. Но использование функции "отложить будильник" не улучшает это ощущение — на самом деле, оно может ухудшить его.

Даниэлла Маркетти, доктор философии, специалист по поведенческой медицине сна в Rise Science, предупредила, что повторное откладывание будильника вызывает выброс гормонов стресса, таких как кортизол и адреналин, что повышает частоту сердечных сокращений и артериальное давление. Короткие периоды сна между будильниками не дают организму вернуться к более глубоким, восстановительным стадиям сна, добавила она.

Основной причиной, по которой люди используют функцию "отложить будильник", является инерция сна Фото: Freepik

Как лучше просыпаться

Эксперты рекомендуют простые стратегии для улучшения утренней бодрости и уменьшения зависимости от откладывания будильника:

Установите будильник на фактическое время пробуждения. Устранение лишнего "буферного" времени может уменьшить соблазн отложить будильник.

Поставьте будильник вне пределов досягаемости. Это заставит вас физически встать, что поможет активизировать организм.

Улучшите общую гигиену сна. Избегайте кофеина, алкоголя и экранов перед сном. Держите комнату темной и прохладной, соблюдайте постоянный режим сна и пробуждения.

Отслеживайте свои привычки относительно сна. Ведите дневник своих привычек, связанных со сном, это поможет выявить закономерности, влияющие на отдых.

Важно

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Если вы все еще чувствуете усталость, несмотря на полноценный ночной отдых, или если вы просыпаете несколько будильников, возможно, пришло время поговорить с врачом. Постоянная усталость может указывать на скрытую проблему, которая требует внимания.

Напомним, ученые выяснили, почему кошки мяукают только на людей. Как показывают исследования, кошки издают не просто звуки, таким образом укрепляется связь между животным и человеком.

Эта статья основывается на последних научных и медицинских исследованиях и не противоречит им. Текст носит исключительно информационный характер и не содержит медицинских советов. Для установления диагноза обязательно обратитесь к врачу.