Крижані камені з неба: стало відомо, як виверження вулканів створюють лід у небесах (фото)

У новому дослідженні вчені використовували супутникові дані, щоб розкрити таємницю того, як саме утворюються тонкі хмари з гігантських шлейфів попелу, що викидаються вгору під час виверження вулкана.

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Про це йдеться в журналі Science Advances, пише Science Alert.

Вулкани відіграють важливу роль у циклах, що керують кліматом Землі. Коли вулкани вивергаються, вони виділяють гази, зокрема вуглекислий газ і діоксид сірки, які здатні чинити зігрівальний і охолоджувальний ефект. Вулканічний попіл і пил також викидаються високо в атмосферу, викидаючи аерозолі туди, де зазвичай утворюються хмари.

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Роль вулканів у формуванні хмар

Дослідники вже давно прагнуть зрозуміти, як ці аерозолі впливають на формування хмар. У новому дослідженні команда з Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса дійшла висновку, що частинки вулканічного попелу можуть спричиняти утворення тонких пір'ястих хмар у земній атмосфері, створюючи ядро, до якого можуть прилипати частинки льоду. Зазначимо, що цей процес відомий як "зародкоутворення льоду".

За словами співавтора дослідження, вченого-атмосферника Лінь Лінь, їхня з колегами робота допомагає закрити значну прогалину в знаннях про те, чи впливають вулканічні виверження на формування хмар і яким чином. Фактично, вони показали, що частинки вулканічного попелу можуть спричиняти утворення крижаних хмар, виступаючи як місця для зародження льоду.

Роль хмар у регулюванні клімату Землі

Відомо, що хмари відіграють важливу роль у регулюванні клімату та енергетичного балансу планети. Вони покривають близько 70% поверхні в будь-який момент часу, відбивають сонячне світло і поглинають тепло, а також є невіддільним аспектом колообігу води на Землі. Саме тому нам необхідно краще розуміти утворення хмар, а також вплив аерозолів.

Нове дослідження вчених ґрунтується на 10-річних даних місій NASA CloudSat і Cloud-Aerosol Lidar і Infrared Pathfinder Satellite (CALIPSO). Перша місія досліджує внутрішню частину хмар, намагаючись визначити, як відбуваються тропічні циклони й зміни клімату; друга місія відстежує роль хмар і аерозолів у регулюванні погоди, клімату і якості повітря.

Результати вказують на послідовні зміни властивостей перистих хмар після трьох вулканічних змін. Там, де відбувалися виверження, багаті на попіл, дослідники відзначили, що ці висотні хмари (які в основному складаються з льоду) стали частішими. Хоча ці хмари містили значно менше крижаних кристалів порівняно з перистими хмарами в інший час, кристали були більшими. Водночас нічого подібного не спостерігалося під час вивержень, бідних на попіл.

За словами Лінь, на початку дослідження вони з колегами очікували, що хмари, зачеплені вулканічними виверженнями, відрізнятимуться від природних хмар, але не так, як ми в кінцевому підсумку виявили. Вчені також очікували, що вулканічні аерозолі призведуть до збільшення кількості крижаних кристалів у хмарах. На подив команди, дані показали зворотне.

Схема, що ілюструє, як частинки вулканічного попелу утворюють перисті хмари Фото: LLNL

Як вулкани утворюють лід у небі

Спочатку команда очікувала, що лід формуватиметься рівномірно в процесі, за якого вода мимовільно конденсується з дуже холодних крапель води. Замість цього вони спостерігали, як вода збиралася на аерозолях попелу до того, як вони стали досить холодними, щоб мимовільно замерзнути, утворюючи більші шматки льоду.

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