Посеред Каспійського моря несподівано з'явився острів, про який ніхто не знав: звідки він узявся

Дослідники підтвердили існування нового острова, який несподівано з'явився в північній частині Каспійського моря — найбільшій у світі внутрішній водоймі — поки нікому так і не вдалося висадитися на ньому.

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Про це пише Live Science.

Каспійське море розташоване на стику Європи та Азії і є найбільшою внутрішньою водоймою у світі — площа його поверхні становить 371 000 квадратних кілометрів. Тепер дослідники підтвердили існування нового острова у водоймі, але до нього так і не вдалося дістатися.

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Нові острови в Каспійському морі

За словами дослідників, поява нових островів у Каспійському морі пов'язана з циклічними процесами довгострокових коливань рівня замкнутих вод. Авашські острови — це підняття на морському дні, які виходять на поверхню в періоди падіння рівня моря.

Відомо, що рівень Каспійського моря падав у 1930-х і 1970-х роках, перш ніж знову піднятися — і знову почав падати близько 2010 року.

Під час нещодавньої експедиції дослідникам вдалося наблизитися до острова, щоб підтвердити його існування, проте їм так і не вдалося висадитися на ньому через погану погоду і мілководдя. Фотографії, зроблені з безпілотника, показали розмір острова і деякі його особливості, але для його докладного опису необхідні додаткові дослідження. Учені планують повернутися до острова в другій половині 2025 року — можливо, тоді їм вдасться дослідити острів.

Автори дослідження сподіваються повторно вивчити острів, щоб виявити якісь примітні характеристики, на честь яких його можна буде назвати.

Зазначимо, що ознаки нового острова вперше були виявлені на супутникових знімках у листопаді 2024 року. Купа піску й осаду прорвалася на поверхню води й почала висихати, проте формування нового острова все ще вважалося сумнівним. В іншому випадку острів може бути названий на честь людини, яка зробила значний науковий або культурний внесок у цей район.

Дослідники не змогли висадитися на острові через погану погоду і мілководдя Фото: Videostudio IO RAS

Зниження рівня води в Каспійському морі

Дослідники вважають, що зміна клімату, ймовірно, може бути причиною недавнього спаду, оскільки рівень води в Каспійському морі частково залежить від швидкості випаровування. Під водоймою також відбуваються тектонічні зрушення, які можуть пояснити зміни рівня води.

Дослідники також зазначають, що наразі острів перебуває лише за кілька сантиметрів над рівнем води, проте досить швидко і несподівано це може змінитися — причиною стане зниження річкового стоку в Каспійському морі влітку і восени. Це може знизити рівень води навколо острова і збільшити його висоту.

Раніше Фокус писав про те, що в Тихому океані з'явився новий острів, який швидко зростає.