Зміна клімату вже зіпсувала вино, наступний на черзі — коктейль джин-тонік

Учені з'ясували, що смак популярного в усьому світі напою джин-тонік може стати іншим через зміну клімату. Експерти кажуть, що вся справа в ягодах ялівцю.

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Зміни в погодних умовах, які спостерігаються по всьому світу через зміну клімату, можуть вплинути на смак ягід ялівцю. Ці ягоди є ключовим інгредієнтом, який надає джину його унікального смаку, пише The Guardian.

Дослідження провели вчені з Міжнародного центру пивоваріння та дистиляції (ICBD) Університету Геріот-Вотт. Експерти з'ясували, що разом із погодою можуть змінитися і смакові сполуки в ягодах.

Річ у тім, що ягоди ялівцю мають власний регіональний терруар — сукупність природних умов конкретної місцевості, що впливають на характеристики вирощуваної сільськогосподарської продукції. Як і смак вина, так і смак джина залежить від опадів і сонячного світла.

"Вологий урожайний рік може знизити загальну кількість летких сполук у ялівці приблизно на 12%, як порівняти з сухим роком. Це має прямі наслідки для сенсорних характеристик, які роблять джин на смак схожим на джин", — каже доцент ICBD Метью Полі.

Під час експерименту вчені перегнали ягоди ялівцю, привезені з різних регіонів Європи, включно з Албанією, Боснією, Македонією, Чорногорією, Сербією, Косово та Італією. Також ягоди були взяті з урожаїв різних років. Далі вчені проаналізували отримані спирти за допомогою газової хроматографії, щоб виміряти рівні ключових смакових сполук.

Дослідження показало, що ягоди з різних регіонів мають різні хімічні профілі. Серед них виділяються деревні, смолисті, цитрусові та квіткові смаки джина.

Також кількість опадів різниться з року в рік, що сильно впливає на смак ягід. Більш волога погода означає, що ягодам знадобляться тривалі періоди сушіння, а це змінює вміст водорозчинних хімічних речовин у ягодах.

"Найменш водорозчинні сполуки найбільше схильні до сушіння після збору врожаю. Для виробників дистилятів це означає, що смаковий профіль може змінюватися залежно від умов збору врожаю", — каже керівник дослідження Енні Гілл.

За її словами, це означає величезний ризик для багатомільярдної галузі.

Виробники преміального джину ретельно відбирають ягоди з певних регіонів, щоб зберегти відмітний смак і фірмовий стиль, але це може бути порушено через зміни кліматичних умов і того, що в деяких регіонах випадає більше опадів, ніж в інших.

Нагадаємо, найкращі виноградники будуть стерті з лиця Землі. Дослідники вважають, що більша частина виноробних регіонів на планеті втратять здатність вирощувати виноград.