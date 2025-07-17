Це допоможе людям вижити на Місяці: створено спосіб отримання кисню і води з місячного ґрунту

Вчені використовували зразки місячного ґрунту, доставлені на Землю китайською місією "Чан'е-5", щоб створити новий спосіб отримання води, кисню і палива на Місяці.

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Нова технологія, розроблена китайськими вченими, може допомогти людям вижити на Місяці. Вчені витягли воду з місячного ґрунту і використовували її для перетворення вуглекислого газу на кисень і хімічні речовини для отримання палива. Виробництво води, кисню і палива на Місяці знизить необхідність транспортування цих ресурсів із Землі. Дослідження опубліковано в журналі Joule, пише New Scientist.

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Стале використання місцевих ресурсів на Місяці має вирішальне значення для довгострокового виживання людини на супутнику Землі. Серед різних ресурсів вода має особливе значення завдяки своїй критичній ролі для людини. Але воду та інші ресурси, які можна отримати з її допомогою, дуже дорого доставляти на Місяць, що може знизити інтенсивність створення колоній на супутнику Землі. Тому вчені створили новий спосіб вилучення води з місячного ґрунту та отримання з його допомогою інших важливих ресурсів для виживання людини на Місяці.

Вчені з'ясували, що велика кількість води міститься в мінералах на Місяці. Але пропозиції з видобутку ресурсів із місячного ґрунту зазвичай передбачають складні та енерговитратні методи, які навряд чи будуть ефективними при створенні довгострокових колоній на супутнику Землі.

Дослідники з'ясували, що відносно простий реактор на сонячній енергії може виробляти корисні ресурси, піддаючи місячний ґрунт впливу сонячного світла і вуглекислого газу, який видихають астронавти. Для проведення експерименту вчені використовували зразки місячного ґрунту, доставлені на Землю китайською місією "Чан'е-5".

Стале використання місцевих ресурсів на Місяці має вирішальне значення для довгострокового виживання людини на супутнику Землі Фото: NASA

У реакторі світло і тепло Сонця спочатку допомагають витягувати воду з місячного ґрунту, а потім ґрунт виступає каталізатором реакції між вуглекислим газом і водою з утворенням оксиду вуглецю, кисню і водню, які можна використовувати як паливо. Також кисень астронавти зможуть використовувати для дихання, а воду для пиття.

Місячний ґрунт містить безліч мінералів, які можуть бути каталізаторами, але вчені з'ясували, що найкраще з цією роллю справляється мінерал ільменіт.

Вчені кажуть, що вилучення і використання води на Місяці має велике технологічне значення. У місячному ґрунті є багато сполук, пов'язаних із воднем, і ці сполуки потенційно можуть бути перетворені на воду за відповідної обробки.

Також Фокус писав про те, що протягом століть на Місяці блукають яскраві спалахи і їх може бути до 8 на годину. Нез'ясовні спалахи довгий час вважалися оптичними ілюзіями, але виявилося, що це не так.

Як уже писав Фокус, виявлені в центрі Чумацького Шляху хмари вказують на вибух чорної діри. Астрономи виявили всередині однієї з найзагадковіших структур нашої галактики холодні газові хмари, які не повинні там існувати. Їхня наявність дала змогу вченим з'ясувати, що центральна чорна діра Чумацького Шляху викидала матерію відносно нещодавно, хоча раніше вчені вважали, що це сталося в більш далекому минулому.