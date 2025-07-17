Это поможет людям выжить на Луне: создан способ получения кислорода и воды из лунной почвы

Ученые использовали образцы лунной почвы, доставленные на Землю китайской миссией “Чанъэ-5”, чтобы создать новый способ получения воды, кислорода и топлива на Луне.

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Новая технология, разработанная китайскими учеными, может помочь людям выжить на Луне. Ученые извлекли воду из лунной почвы и использовали ее для преобразования углекислого газа в кислород и химические вещества для получения топлива. Производство воды, кислорода и топлива на Луне снизит необходимость транспортировки этих ресурсов с Земли. Исследование опубликовано в журнале Joule, пишет New Scientist.

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Устойчивое использование местных ресурсов на Луне имеет решающее значение для долгосрочного выживания человека на спутнике Земли. Среди различных ресурсов вода имеет особое значение благодаря своей критической роли для человека. Но воду и другие ресурсы, которые можно получить с ее помощью, очень дорого доставлять на Луну, что может снизить интенсивность создания колоний на спутнике Земли. Поэтому ученые создали новый способ извлечения воды из лунной почвы и получения с ее помощью других важных ресурсов для выживания человека на Луне.

Ученые выяснили, что большое количество воды содержится в минералах на Луне. Но предложения по добыче ресурсов из лунной почвы обычно предполагают сложные и энергозатратные методы, которые вряд ли будут эффективными при создании долгосрочных колоний на спутнике Земли.

Исследователи выяснили, что относительно простой реактор на солнечной энергии может производить полезные ресурсы, подвергая лунную почву воздействию солнечного света и углекислого газа, выдыхаемого астронавтами. Для проведения эксперимента ученые использовали образцы лунной почвы, доставленные на Землю китайской миссией "Чанъэ-5".

Устойчивое использование местных ресурсов на Луне имеет решающее значение для долгосрочного выживания человека на спутнике Земли Фото: NASA

В реакторе свет и тепло Солнца сначала помогают извлекать воду из лунной почвы, а затем почва выступает катализатором реакции между углекислым газом и водой с образованием оксида углерода, кислорода и водорода, которые можно использовать в качестве топлива. Также кислород астронавты смогут использовать для дыхания, а воду для питья.

Лунная почва содержит множество минералов, которые могут быть катализаторами, но ученые выяснили, что лучше всего с этой ролью справляется минерал ильменит.

Ученые говорят, что извлечение и использование воды на Луне имеет большое технологическое значение. В лунной почве есть много соединений, связанных с водородом, и эти соединения потенциально могут быть преобразованы в воду при соответствующей обработке.

Также Фокус писал о том, что на протяжении веков на Луне блуждают яркие вспышки и их может быть до 8 в час. Необъяснимые вспышки долгое время считались оптическими иллюзиями, но оказалось, что это не так.

Как уже писал Фокус, обнаруженные в центре Млечного Пути облака указывают на взрыв черной дыры. Астрономы обнаружили внутри одной из самых загадочных структур нашей галактики холодные газовые облака, которые не должны там существовать. Их наличие позволило ученым выяснить, что центральная черная дыра Млечного Пути выбрасывала материю относительно недавно, хотя ранее ученые считали, что это произошло в более далеком прошлом.