Картопля з'явилася на Землі 9 млн років тому: її прабатьком виявився томат

Учені змогли простежити родовід картоплі й нарешті з'ясували, звідки вона з'явилася. Дані показали, що сучасна картопля з'явилася близько 9 млн років тому.

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Нове дослідження показало, що сучасна картопля з'явилася внаслідок природного схрещування між родичем томату та одним диким видом, який був схожий на картоплю, пише New Atlas.

На сьогодні картопля є третьою за значущістю сільськогосподарською культурою у світі. Але вчені довгий час не могли точно визначити походження картоплі. Ця рослина майже ідентична з трьома чилійськими видами, які схожі на картоплю. Вони називаються Etuberosum, але жодна з цих рослин не утворює бульби як це робить картопля.

Небульбові та бульбові види рослин картоплі Фото: Yuxin Jia and Pei Wang

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Проведений генетичний аналіз показав, що картопля дуже тісно пов'язана з томатами, які, як відомо, так не вирощують бульб. Після цього вченим довелося відповісти на питання про те, як і навіщо картопля почала вирощувати бульби?

Для того, щоб відповісти на це запитання, команда проаналізувала великий набір геномних даних із понад 450 культурних видів картоплі та 56 диких видів картоплі, зібраних у Південній Америці.

Аналіз показав, що кожен вид картоплі поєднує в собі рівною мірою ДНК від обох боків батьківської лінії, що свідчить про його гібридне походження. Подальше дослідження показало, що томати та Etuberosum мали спільного предка близько 14 млн років тому. Гібрид же з'явився близько 9 млн років тому.

Учені виявили два гени, які є критично важливими для росту бульб. Ген SP6A, який належить томатній гілці родини, відповідає за утворення бульб. Другий ген IT1 відповідає за ріст стебел під землею і був отриманий від Etuberosum.

Таким чином поєднання цих двох генів у сучасній картоплі зіграло ключову роль у бульбоутворенні. Втрата будь-якого з цих двох генів зробить потомство нездатним до вегетативного розмноження.

Учені кажуть, що такі еволюційні зміни збіглися зі швидким підйомом Анд. Це призвело до падіння середніх температур у регіоні, зробивши навколишнє середовище більш суворим. Найімовірніше запилення і виробництво насіння стало скрутним.

Але в гібрида утворився новий орган — бульби. Рослина отримала надійний запас поживних речовин, який був захований під землею. Це сприяло виживанню картоплі в суворих кліматичних умовах.

"Бульби могли запасати поживні речовини для адаптації до холоду і забезпечувати безстатеве розмноження, знижуючи ризик зниження фертильності. Це дало змогу вихідному гібриду вижити й швидко розмножитися", — підсумував один з авторів дослідження Июань Дін.

Нагадаємо, на Галапагоських островах збунтувалися помідори. Ідея про те, що в деяких випадках еволюція може повертатися назад далеко не нова. Але вчені вперше змогли спостерігати за цим процесом на Галапагоських островах.