Названо шкідливу звичку, пов'язану зі сном: вона робить нас хворими

Нове дослідження показало, що нерегулярний режим сну може бути ще гіршою звичкою, ніж нестача самого сну. Така шкідлива звичка, за словами вчених, підвищує ризик безлічі захворювань.

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Результати великого міжнародного дослідження були опубліковані в журналі Health Data Science. Під час аналізу вчені виявили тісний зв'язок між режимом сну і розвитком 172 різних хвороб, пише SciTechDaily.

Такого висновку дослідники дійшли на основі даних про сон 88 461 дорослого з Британського біобанку. Вони знайшли докази того, що стабільний режим сну, включно з відходом до сну в один і той самий час, відіграє дуже важливу роль у питанні нашого здоров'я в довгостроковій перспективі.

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Дослідження було проведено командою з Пекінського університету та Військово-медичного університету. Дані учасників дослідження відстежували протягом 6,8 років. Шкідливі звички, пов'язані зі сном, підвищували більш ніж на 20% ризик розвитку 92 захворювань.

Найгіршим був відхід до сну після 00:30, який був пов'язаний з підвищеним ризиком розвитку цирозу печінки в 2,57 раза. Також порушення циклів сну і неспання були пов'язані з підвищенням ризику гангрени в 2,61 раза.

Також під час свого дослідження вчені спростували шкідливість тривалого сну — протягом 9 годин і більше. Раніше тривалий сон пов'язували з інсультом і серцево-судинними захворюваннями. Вчені не виключають, що, можливо, такі дані були пов'язані з тим, що часто час, проведений у ліжку, часто плутають із реальним часом сну.

"Наші результати підкреслюють недооцінену важливість регулярності сну. Настав час розширити визначення хорошого сну, вийшовши за рамки його тривалості", — йдеться старший автор дослідження Шенфен Ван.

Він підкреслив, що під час дослідження вдалося виявити запальні процеси в організмі, які запускає нестабільний режим сну, як можливий біологічний зв'язок.

Далі вчені збираються вивчити причинно-наслідковий зв'язок і оцінити зміни в режимі сну на наслідки хронічних захворювань.

Нагадаємо, вчені вивели безпрограшне рівняння для здорового сну. Дослідники визначили точний час для конкретних кроків, які допоможуть поліпшити якість сну.