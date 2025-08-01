Названа вредная привычка, связанная со сном: она делает нас больными

Новое исследование показало, что нерегулярный режим сна может быть еще худшей привычкой, чем недостаток самого сна. Такая вредная привычка, по словам ученых, повышает риск множества заболеваний.

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Результаты крупного международного исследования были опубликованы в журнале Health Data Science. В ходе анализа ученые обнаружили тесную связь между режимом сна и развитием 172 различных болезней, пишет SciTechDaily.

К такому выводы исследователи пришли на основе данных о сне 88 461 взрослого из Британского биобанка. Они нашли доказательства того, что стабильный режим сна, включая отход ко сну в одно и то же время, играет очень важню роль в вопросе нашего здоровья в долгосрочной перспективе.

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Исследование было проведено командой из Пекинского университета и Военно-медицинского университета. Данные участников исследования отслеживались на протяжении 6,8 лет. Вредные привычки, связанные со сном, повышали более чем на 20% риск развития 92 заболеваний.

Наихудшим был отход ко сну после 00:30, который был связан с повышенным риском развития цирроза печени в 2,57 раза. Также нарушение циклов сна и бодрствования были связаны с повышением риска гангрены в 2,61 раза.

Также в ходе своего исследования ученые опровергли вредность длительного сна – на протяжении 9 часов и больше. Ранее длительный сон связывали с инсультом и сердечно-сосудистыми заболеваниями. Ученые не исключают, что возможно, такие данные были связаны с тем, что часто время, проведенное в постели, часто путают с реальным временем сна.

“Наши результаты подчеркивают недооцененную важность регулярности сна. Пришло время расширить определение хорошего сна, выйдя за рамки его продолжительности”, - говорится старший автор исследования Шэнфэн Ван.

Он подчеркнул, что в ходе исследования удалось обнаружить воспалительные процессы в организме, которые запускает нестабильный режим сна, как возможную биологическую связь.

Далее ученые собираются изучить причинно-следственную связь и оценить изменения в режиме сна на исходы хронических заболеваний.

Напомним, ученые вывели беспроигрышное уравнение для здорового сна. Исследователи определили точное время для конкретных шагов, которые помогут улучшить качество сна.