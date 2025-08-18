Земні континенти висихають із безпрецедентною швидкістю: куди дівається вся ця вода

Попередні дослідження показали, що прісна вода зникає по всій земній кулі, проте раніше вчені не розуміли куди вона переміщується. Тепер новий аналіз нарешті показав, де зберігається велика частина втраченої прісної води.

Тривожні новини для всього людства — по всій земній кулі зникає вода. Команда використовувала дані супутникових спостережень за більш ніж два десятиліття, отримані в рамках експерименту NASA з гравітаційного відновлення і кліматичних досліджень. У результаті їм вдалося створити картину того, як і чому змінилися запаси води на суші з 2002 року, пише Science Alert.

Континенти Землі буквально висихають

За словами дослідницької групи під керівництвом вченого-дослідника системи Землі Хрішікеша Чанданпуркара з Університету FLAME в Індії, вони з колегами виявили, що континенти — усі суходоли, за винятком Гренландії та Антарктиди — зазнали безпрецедентного висихання. Ба більше, вчені вважають, що площа континентальних територій, схильних до висихання, на жаль, збільшується з кожним роком.

Передбачається, що основними причинами таких змін є зміна клімату та виснаження ґрунтових вод унаслідок діяльності людини. Людство серйозно порушило колообіг води на Землі, викидаючи парникові гази, які змінюють нашу атмосферу, а також перенаправляючи водні шляхи та водозбори. Хоча "вологі" регіони стають вологішими, а "сухі" — сухішими, це не відбувається рівномірно.

Результати вказують на те, що запаси прісної води на Землі загалом скорочуються, що має руйнівні наслідки для всього світу. Причому, це стосується джерел прісної води як на поверхні, таких як озера і річки, так і підземних вод, що зберігаються у водоносних горизонтах глибоко під поверхнею нашої планети. Більша частина населення — 75% — проживає у 101 країні, де втрати прісної води зростають швидкими темпами.

Куди дівається прісна вода на Землі

Результати чітко вказують на те, що прісна вода невблаганно зникає із земних континентів, але куди вона дівається? Результати нового дослідження показують, що значна частина цієї води потрапляє в океан. При цьому висихання континентів робить більший внесок у тривожне зростання рівня світового океану, ніж танення льодовикових щитів.

Автори дослідження зазначають, що загальний зсув у бік континентального всихання зумовлений здебільшого втратою води на суші у високоширотних регіонах, таких як Канада і Росія. Передбачається, що це пов'язано з таненням льодів і вічної мерзлоти в цих регіонах.

На континентах без льодовиків 68% втрат води на суші можна пояснити виснаженням ґрунтових вод унаслідок діяльності людини. Утім, учені зазначають, що нещодавні безпрецедентні екстремальні посухи в Центральній Америці та Європі також зіграли свою роль. Очікується, що подібні події стануть тільки частішими та інтенсивнішими у зв'язку з кліматичною кризою.

Вчені також зазначають, що регіональні, національні та міжнародні зусилля з розвитку сталого використання ґрунтових вод допоможуть зберегти цей цінний ресурс на довгі роки вперед.

