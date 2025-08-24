У Норвегії знайдено стародавнє місце, проведення ритуалів: 3000 років тому було культовим

Норвезькі археологи виявили людські рештки та структурні артефакти, що вказують на існування 3000-річного ритуального культового місця. Вчені також виявили сліди того, що змусило людей покинути його.

Перше відкриття було зроблене археологами ще близько 10 років тому, проте тепер вчені змогли дізнатися більше про це "духовно значуще місце". Знахідка, за словами вчених, є абсолютно особливою і раніше їм не зустрічалося щось подібне на території Центральної Норвегії, пише Popular Science.

Культове ритуальне місце в Норвегії

За словами археологів з Норвезького університету природничих і технічних наук (NTNU), відкриття було зроблено недалеко від проєкту розширення автомагістралі. Десятиліття тому вчені виявили перші ознаки стародавньої релігійної діяльності, проте пізніші розкопки дають змогу глибше вивчити це духовно значуще місце.

За словами археологині з музею університету NTNU Ханни Брін, вона вперше відвідала цей район 2014 року за дорученням муніципалітету, однак повернулася сюди кілька років потому, щоб допомогти в проведенні археологічних розкопок перед запланованим розширенням шосе. За два роки Брін із колегами обстежили велику ділянку, поховану під шаром глини завтовшки до 2,7 метра.

Місце розкопок складається з двох основних секцій, кожна з яких містить досить великий будинок довжиною від 9,5 до 13,7 метра. Поруч з одним із них розташований більший кам'яний курган, відомий як каїрном, а також три похоронні камери, в деяких з яких були обвуглені людські останки. Крім того, археологи виявили сліди ям для приготування їжі та вогнище, яке, ймовірно, використовували для виплавки бронзи.

По всій ділянці також виявлено безліч каменів із вирізаними на них зображеннями, такими як сліди ніг, човни, людські фігури, лук і стріли. Брін зазначає, що ці камені особливо вражають, оскільки норвезький наскельний живопис того часу зазвичай висікали безпосередньо на корінній породі. Передбачається, що ці камені призначалися як переносні реліквії.

На одному з численних гравірованих каменів зображені людська фігура і, ймовірно, собака, вибиті крапками Фото: NTNU University Museum

Місце особливої значущості

Не менш дивною виявилася відсутність лише одного типу споруди — археологи так і не знайшли свідчень існування постійного поселення. За відсутності свідчень про існування поблизу більш постійного поселення дослідники вважають, що це місце виконувало важливу духовну функцію і до нього ставилися зі святобливістю.

Вчені проаналізували людські рештки й датували їх 1000-800 роками до нашої ери. До речі, період збігається з періодом руйнівного зсуву ґрунту, що затопив долину річки Гаудал — припускають, що саме ця подія могла зіграти головну роль у тому, що місце було занедбане.

За словами Брін, на місці розкопок не було виявлено слідів перебування людей. Команда зазначає, що місце зовсім не схоже на Помпеї, проте незрозумілим залишається те, чи використовували місцеві жителі це місце активно не тільки для поховання під час спустошення.

Зазначимо, що сьогодні команда досліджує ділянку на плато недалеко від місця розширення шосе. Поки що команда не виявила нічого "виняткового", але виявила ознаки якогось людського поселення.

Археологи виявили похоронну піраміду поруч із залишками довгого будинку Фото: NTNU University Museum

