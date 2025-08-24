В Норвегии найдено древнее место, проведения ритуалов: 3000 лет назад было культовым

Норвежские археологи обнаружили человеческие останки и структурные артефакты, указывающие на существование 3000-летнего ритуального культового места. Ученые также обнаружили следы того, что заставило людей покинуть его.

Первое открытие было сделано археологами еще около 10 лет назад, однако теперь ученые смогли узнать больше об этом "духовно значимом месте". Находка, по словам ученых, является совершенно особенной и ранее им не встречалось нечто подобное на территории Центральной Норвегии, пишет Popular Science.

Культовое ритуальное место в Норвегии

По словам археологов из Норвежского университета естественных и технических наук (NTNU), открытие было сделано недалеко от проекта расширения автомагистрали. Десятилетие назад ученые обнаружили первые признаки древней религиозной деятельности, однако более поздние раскопки позволяют глубже изучить это духовно значимое место.

По словам археолога из музея университета NTNU Ханны Брин, она впервые посетила этот район в 2014 году по поручению муниципалитета, однако вернулась сюда несколько лет спустя, чтобы помочь в проведении археологических раскопок перед запланированным расширением шоссе. За два года Брин с коллегами обследовали большой участок, погребенный под слоем глины толщиной до 2,7 метра.

Место раскопок состоит из двух основных секций, каждая из которых включает в себя довольно большой дом длиной от 9,5 до 13,7 метра. Рядом с одним из них находится более крупный каменный курган, известный как каирном, а также три погребальные камеры, в некоторых из которых находились обугленные человеческие останки. Кроме того археологи обнаружили следы ям для приготовления пищи и кострище, вероятно, использовавшееся для выплавки бронзы.

По всему участку также обнаружено множество камней с вырезанными на них изображениями, такими как следы ног, лодки, человеческие фигуры, лук и стрелы. Брин отмечает, что эти камни особенно впечатляют, поскольку норвежская наскальная живопись того времени обычно высекалась непосредственно на коренной породе. Предполагается, что эти камни предназначались в качестве переносных реликвий.

На одном из многочисленных гравированных камней изображены человеческая фигура и, вероятно, собака, выбитые точками Фото: NTNU University Museum

Место особой значимости

Не менее удивительным оказалось отсутствие всего одного типа постройки – археологи так и не нашли свидетельств существования постоянного поселения. В отсутствие свидетельств о существовании поблизости более постоянного поселения исследователи полагают, что это место выполняло важную духовную функцию и к нему относились с благоговением.

Ученые проанализировали человеческие останки и датировали их 1000-800 годами до нашей эры. К слову, период совпадает с периодом разрушительного оползня, затопившего долину реки Гаудал – предполагается, что именно это событие могло сыграть главную роль в том, что место было заброшено.

По словам Брин, на месте раскопок не было обнаружено следов пребывания людей. Команда отмечает, что место вовсе не похоже на Помпеи, однако неясным остается то, использовали ли местные жители это место активно не только для захоронения во время опустошения.

Отметим, что сегодня команда исследует участок на плато недалеко от места расширения шоссе. Пока команда не обнаружила ничего "исключительного", но обнаружила признаки какого-то человеческого поселения.

Археологи обнаружили погребальную пирамиду рядом с остатками длинного дома Фото: NTNU University Museum

