Новые находки в норвежских горах: ученые продолжают раскрывать "Секреты льда" (фото)

Норвежские исследователи обнаружили новые артефакты в Национальном парке Брейхеймен. Открытие состоялось в рамках проекта "Секреты льда", направленного на исследование древних ледников.

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Во время недавнего исследования в Норвегии исследователи обнаружили несколько новых артефактов, сохранившихся в кризисе. Исследование происходило в регионе Лендбрин, важном археологическом месте, где низкая температура сохранила эти предметы в течение веков, что делает возможным их изучение сегодня, пишет Heritage Daily.

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Программа "Секреты льда" сосредоточена на исследовании древних ледников в Норвегии, чтобы найти и изучить артефакты, застывшие во времени. Особенно важным является ледник Лендбрин, расположенный в Национальном парке Брехеймен на территории округов Иннландет и Вестланд.

Эта территория когда-то служила важным торговым путем в римскую эпоху и средневековье. Одна из последних находок — 1300-летняя стрела с неповрежденным железным наконечником и деревянным древком, на котором отсутствует только оперение.

Фото: Secrets of the ice

Исследователи также обнаружили клык лошади, вероятно, одного из вьючных животных, которые пересекали ледник в железном веке или в средневековье. Кроме того, удалось найти кусок текстиля, датируемый эпохой викингов или Средневековьем. Эти находки дают представление о жизни и путешествиях в высокогорных регионах древней Норвегии.

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Исследование распространилось на близлежащие районы, где команда недавно обнаружила больше исторических объектов. В августе 2024 года в горах Йотунхеймен исследователи нашли охотничьи инструменты, в частности флажки для отпугивания оленей и наконечник стрелы эпохи викингов. Эти находки помогают углубить наше понимание людей, которые жили и путешествовали по этим суровым ледяным территориям.

Ранее Фокус писал о древнем изображении дикого осла, которое раскопали в Турции. Эта находка датируется эпохой неолита и является важным источником знаний о прошлом региона.