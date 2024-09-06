Нові знахідки в норвезьких горах: вчені продовжують розкривати "Секрети льоду" (фото)

Норвезькі дослідники виявили нові артефакти у Національному парку Брейхеймен. Відкриття відбулося в межах проєкту "Секрети льоду", спрямованого на дослідження стародавніх льодовиків.

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Під час нещодавнього дослідження в Норвегії дослідники виявили кілька нових артефактів, що збереглися в кризі. Дослідження відбувалося в регіоні Лендбрін, важливому археологічному місці, де низька температура зберегла ці предмети протягом століть, що робить можливим їх вивчення сьогодні, пише Heritage Daily.

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Програма "Секрети льоду" зосереджена на дослідженні стародавніх льодовиків у Норвегії, щоб знайти і дослідити артефакти, застиглі в часі. Особливо важливим є льодовик Лендбрін, розташований у Національному парку Брехеймен на території округів Іннландет і Вестланд.

Ця територія колись слугувала важливим торговельним шляхом у римську епоху та середньовіччя. Одна з останніх знахідок — 1300-річна стріла з неушкодженим залізним наконечником і дерев'яним держаком, на якому відсутнє лише оперення.

Фото: Secrets of the ice

Дослідники також виявили ікло коня, ймовірно, одного з в'ючних тварин, які перетинали льодовик в залізному віці або в середньовіччі. Крім того, вдалося знайти шматок текстилю, що датується епохою вікінгів або Середньовіччям. Ці знахідки дають уявлення про життя і подорожі у високогірних регіонах стародавньої Норвегії.

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Дослідження поширилося на прилеглі райони, де команда нещодавно виявила більше історичних об'єктів. У серпні 2024 року в горах Йотунхеймен дослідники знайшли мисливські інструменти, зокрема прапорці для відлякування оленів і наконечник стріли епохи вікінгів. Ці знахідки допомагають поглибити наше розуміння людей, які жили і подорожували цими суворими крижаними територіями.

Раніше Фокус писав про стародавнє зображення дикого осла, яке розкопали в Туреччині. Ця знахідка датується епохою неоліту і є важливим джерелом знань про минуле регіону.