Головне правило біології порушено: знайдено гриби, які переписали основні "креслення життя"

Дослідники щойно виявили два види грибів, які порушують основне правило біології, відоме як "одне ядро — один геном". Команда виявила, що у цих видів геноми можуть бути розділені між кількома ядрами.

Геноми містять повну бібліотеку інформації, необхідну для побудови й підтримання живого організму — свого роду креслення життя. У еукаріота, як відомо, геноми зберігаються в ядрах, де вони організовані в хромосоми, пише Science Alert.

Еукаріоти — організми, клітини яких мають ядро, оточене мембраною: рослини, тварини, гриби та багато мікробів, за словами вчених, є еукаріотами. Наприклад, геном людини складається з 23 хромосом, кожна з яких містить частину повного генетичного коду.

Донедавна вчені вважали, що кожне ядро містить мінімум один повний набір хромосом, що відповідає правилу "одне ядро — один повний геном". Однак нове дослідження показує, що щонайменше у двох видів грибів геноми можуть бути розділені між кількома ядрами — простими словами, кожне ядро отримує лише частину загального числа хромосом.

Гриби, що порушують основне правило біології

Дослідження було проведене командою з Університету Британської Колумбії та зосереджене на грибі Sclerotinia sclerotiorum — ґрунтовому патогені, який спричиняє стеблову гниль і білу плісняву в різних сільськогосподарських культур, зокрема в ріпаку, сої та соняшнику.

Попри такий вплив на культури, генетика цього гриба все ще вивчена недостатньо. У новому дослідженні вчені спробували краще зрозуміти біологію гриба — в результаті їм вдалося зробити дивовижне відкриття про організацію 16 хромосом S. sclerotiorum під час ділення та розмноження.

Більшість еукаріотичних клітин, як відомо, диплоїдні — тобто, ядро містить дві копії кожної хромосоми. У багатьох грибів, наприклад, пекарських дріжджів, розмноження починається з поділу материнської диплоїдної клітини з утворенням гаплоїдних спорових клітин з одним ядром, яке містить по одній копії кожної хромосоми.

Однак спори S. Sclerotiorum, як виявилося, містять два окремих ядра. Раніше вважалося, що кожне з цих ядер містить повний набір із 16 хромосом — це означає, що кожна спора містить загалом 32 хромосоми.

Науковці використовували флуоресцентну мікроскопію і змогли підрахувати кількість хромосом в одній суперечці. Результати здивували вчених — вони спостерігали лише 16 хромосом у кожній суперечці, що суперечить основному правилу біології, відомому як "одне правило — одне ядро".

Команда також використовувала флуоресцентні зонди для маркування окремих хромосом і виявила, що два ядра спори містять окремі хромосоми. Простими словами, спори гриба містять один набір із 16 хромосом, розподілених по двох ядрах, а не кожне ядро містить повний набір хромосом, як вважалося раніше.

Як хромосоми розділені між ядрами?

Далі вчені спробували з'ясувати, як саме розподілені 16 хромосом між двома ядрами — випадковим чином чи дотримуються якоїсь закономірності.

Щоб відповісти на це запитання, вчені розділили ядра і визначили присутні хромосоми за допомогою полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР). Вони виявили, що склад хромосом різнився в ядрах, що свідчить про нерегулярний характер розподілу хромосом між ядрами.

Далі команда вирішила перевірити, чи зустрічається подібне в інших видів грибів. Botrytis cinerea — ще один вид фітопатогенних грибів із тієї самої родини, що й S. Sclerotiorum. B. cinerea утворює конідіальні спори, як правило, з чотирма-шістьма ядрами, а не з двома, як зазвичай, спостерігається в аскоспор S. Sclerotiorum. Команда використовувала аналогічні методи й виявила, що 18 хромосом у B. cinerea аналогічним чином розділені по ядрах, причому кожне ядро зазвичай несе від трьох до восьми хромосом.

Це вказує на те, що такий "поділ" за ядрами зустрічається у багатьох фітопатогенних грибів. Однак, щоб з'ясувати, чи поширене це явище ширше серед родин грибів або навіть серед інших еукаріотів, необхідні подальші дослідження.

