Новий страх розблоковано: чорні діри можуть з'являтися всередині вже існуючих планет

Нове дослідження показало, що всередині планет може накопичуватися темна матерія. Під час цього процесу всередині вже наявних планет можуть утворюватися чорні діри.

Автори роботи кажуть, що катастрофа розгортатиметься в міру зростання чорної діри всередині планети. Зрештою, вона поглине планету зсередини, перетворившись на чорну діру, маса якої дорівнюватиме масі з'їденої жертви, пише Futurism.

Під час свого дослідження автори намагалися знайти новий шлях вивчення темної матерії, яка являє собою невидиму субстанцію. Вона становить 85% маси всього Всесвіту.

Але є і хороші новини, згідно з дослідженням, такі незвичайні чорні діри можуть формуватися тільки всередині газових гігантів.

"Усередині газоподібних планет, які мають різні температури і щільність, чорні діри можуть формуватися в спостережувані строки, потенційно там можуть з'явитися навіть кілька чорних дір за час життя однієї екзопланети", — говорить астроном із Каліфорнійського університету в Ріверсайді та співавтор дослідження Мейрдад Форутан-Мер.

Учені сподіваються, що такі дослідження екзопланет можуть допомогти в пошуку надважких частинок темної матерії, особливо в центрі Чумацького Шляху. Астрономи припускають, що саме там знаходиться найбільша кількість темної матерії в нашій галактиці.

Учені досі не можуть точно сказати, що таке темна матерія. Науці відомо про її існування лише завдяки гравітації, яка керує утворенням найбільших структур у космосі.

У новому ж дослідженні вчені припустили, що частинки темної матерії дуже важкі, але не анігілюють. Поруч із центром галактик, де збирається найбільша кількість темної матерії, такий великий газовий гігант, як Юпітер, може захопити ці частинки у своє ядро.

У ядрі газових гігантів частинки темної матерії і звичайної матерії можуть вступити у взаємодію. Це може знизити швидкість частинок темної матерії і змусить їх злипнутися між собою. У такому разі темна матерія стане досить щільною, щоб породити чорну діру всередині газового гіганта.

Також виявилося, що цей процес може зайняти всього 10 місяців. Дивно також і те, що це не обов'язково означає вірну смерть для планети.

"Виживе чорна діра всередині планети чи ні, залежить від її маси в момент утворення. Існує особлива проміжна маса, яка дозволяє чорній дірі залишатися стабільною протягом тривалого часу", — каже Форутан-Мер.

Якщо такі планети-чорні діри існують, то астрономи вважають, що їх потрібно шукати поруч із центрами галактик. Щоправда, відшукати такі планети буде непростим завданням. По-перше, їхня гравітація б ніяк не відрізнялася від звичайних планет. По-друге, вони були б надзвичайно гарячими, хоча таку характеристику можна пояснити нескінченною кількістю причин.

Нагадаємо, чорні діри роблять те, чого від них ніхто не очікував. Відкриття кидає виклик загальноприйнятій думці щодо зростання надмасивних чорних дір і швидкості їхнього обертання.