У глибинах ховається риба з повністю прозорою головою: її не можуть дістати з океану живою

Найглибші шари світового океану є домом для безлічі дивних тварин — наприклад, макропінна мікростома. Представники цього виду примітні тим, що мають повністю прозору голову, що дає їм змогу дивитися вгору.

З усіх дивних і дивовижних пристосувань, що розвинулися у світовому океані, бочкоока риба, мабуть, одна з найдивовижніших. Ці глибоководні мешканці відомі своєю прозорою головою, що дає змогу їхнім трубчастим очам дивитися вгору, немов через люк автомобіля. Така навичка особливо корисна під час полювання в повній темряві, пише IFLScience.

Риба з прозорою головою

Бочкоока риба, також відома як макропінна мікростома (Macropinna microstoma), вперше була описана в 1939 році. Однак учені не впевнені в точному масштабі її ареалу в океанах Землі — і все ж, більшість спостережень припадає на північну частину Тихого океану, від Берингового моря до Японії та Нижньої Каліфорнії.

Як правило, представники цього виду нерухомо сидять у глибоких темних водах океану, спрямувавши погляд угору і використавши свій чутливий зір, щоб виглядати силуети здобичі. Вважається, що зелені пігменти в очах риби допомагають їм блокувати залишкове сонячне світло з поверхні, дозволяючи бочкоокій краще розрізняти слабке біолюмінесцентне світіння медуз та інших істот над нею.

Частину бочкоокої риби, як показують дослідження, складають дрібні ракоподібні та інші дрібні тварини, яких підхоплюють медузи, чіпляючи їх щупальцями. Вчені не знають напевно, але припускають, що незвичайна зорова система риби допомагає їй стежити за здобиччю. Водночас прозора голова, наповнена рідиною, захищає рибу від жалких клітин щупалець.

Зазначимо, що заповнений рідиною щит макропінни зазвичай руйнуються, коли їх намагаються підняти на поверхню з низьким тиском — у результати в науки надто мало описів і малюнків цього виду.

Єдиний живий зразок

На щастя, 2009 року команда з Інституту морського зодіаку імені Баронелли змогла зловити живу особину, яка прожила кілька годин у бортовому акваріумі. Ця рідкісна можливість дозволила вченим підтвердити, що риба здатна повертати трубчасті очі вперед, щоб сфокусуватися на пошуку їжі перед собою. Це дало змогу спростувати поширену теорію про те, що зір бочкоокої риби постійно спрямований вгору.

Пізніше вченим вдалося зафіксувати поведінку риби в природному середовищі біля узбережжя Центральної Каліфорнії на глибині від 600 до 800 метрів.

Як багато прозорих тварин на Землі?

Учені зазначають, що бочкоокі риби насправді не єдині тварини, у яких у процесі еволюції з'явилися прозорі частини тіла. Наприклад, скляні кальмари майже повністю прозорі, що дає їм змогу краще маскуватися. На поверхні Землі скляні жаби в тропіках Центральної та Південної Америки також розвинули напівпрозорі черевця, що дозволяють спостерігачам бачити їхнє серце, печінку та інші нутрощі.

