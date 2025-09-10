Археологи знайшли 2000-річну "Чашу Ісуса": це може бути перша згадка Христа (фото)

Біля берегів Єгипту було знайдено керамічну чашу, яку назвали "Чашею Ісуса". Вчені припускають, що це може бути перша у світі згадка про Христа віком 2 тис. років.

Керамічна "Чаша Ісуса" була знайдена раніше командою археологів під керівництвом французького морського археолога Франка Годдіо. Дослідники проводили розкопки великої, стародавньої гавані Олександрії, коли зробили своє відкриття, пише Daily Mail.

Попри свій вік, чаша досить добре збереглася, у неї відсутня тільки частина ручки. На самій чаші є напис грецькою мовою, який говорить: DIA CHRSTOU O GOISTAIS. Це перекладається як "Через Христа співака".

За словами фахівця з Нового Заповіту доктора Джеремаї Джонстона, цей артефакт був створений у I столітті н.е., як відомо, це епоха розп'яття Ісуса.

Напис на Чаші Ісуса Фото: Dr Jeremiah Johnston

"Ісус користувався репутацією цілителя, чудотворця та екзорциста. Чаша Ісуса підтверджує таку історичну спадщину", — каже Джонстон.

Автор відкриття Годдіо також припускає, що згадка Ісуса на чаші була спрямована на легалізацію ритуалів віщування. Річ у тім, що знайдена археологами чаша дуже схожа на ті, що зображені на ранніх єгипетських статуетках. Малюн6ки там зображують стародавні ритуали передбачення майбутнього.

У стародавніх текстах розповідалося, як практикуючі наливали олію у воду і впадали в транс, щоб побачити містичних істот, які могли відповісти на запитання про майбутнє. Згадка Христа, який уже в той час був визнаним чудотворцем, могла надати ритуалу передбачення майбутнього більшої сили.

"Попри те, що служіння Ісуса тривало лише три роки, його ім'я мало величезну силу", — кажуть науковці.

Зазначається, що чашу було знайдено на давньоєгипетській ділянці, де колись знаходився нині затоплений острів Антиродос. Деякі вчені припускають, що саме там знаходився палац Клеопатри.

У I столітті Александрія була космополітичним центром, де перетиналися язичництво, юдаїзм і християнство. Магічні практики включали в себе образи з різних традицій, а ім'я Христа іноді зустрічалося як у язичницьких, так і в християнських магічних текстах.

Нагадаємо, учені розповіли, який насправді міг мати вигляд Ісус. Науковці переконані, що справжній опис Бога християн мав геть відмінний вигляд від того, який укорінився в уявленні християн. Свою гіпотезу дослідники базуються на низці різних джерел — від священних текстів до даних археологічних знахідок тієї епохи.