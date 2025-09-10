Археологи нашли 2000-летнюю "Чашу Иисуса": это может быть первое упоминание Христа (фото)

У берегов Египта была найдена керамическая чаша, которую назвали «Чашей Иисуса». Ученые предполагают, что это может быть перовое в мире упоминание о Христе возрастом 2 тыс. лет.

Керамическая «Чаша Иисуса» была найдена ранее командой археологов под руководством французского морского археолога Франка Годдио. Исследователи проводили раскопки большой, древней гавани Александрии, когда сделали свое открытие, пишет Daily Mail.

Несмотря на свой возраст, чаша довольно хорошо сохранилась, у нее отсутствует только часть ручки. На самой чаше имеется надпись на греческом языке, которая гласит: DIA CHRSTOU O GOISTAIS. Это переводится как «Через Христа певца».

По словам специалиста по Новому Завету доктора Джеремайи Джонстона, этот артефакт был создан в I веке н.э., как известно, это эпоха распятия Иисуса.

Надпись на Чаше Иисуса Фото: Dr Jeremiah Johnston

«Иисус пользовался репутацией целителя, чудотворца и экзорциста. Чаша Иисуса подтверждает такое историческое наследие», - говорит Джонстон.

Автор открытия Годдио также предполагает, что упоминание Иисуса на чаше было направлено на легализацию ритуалов прорицания. Дело в том, что найденная археологами чаша очень похожа на те, что изображены на ранних египетских статуэтках. Рисун6ки там изображают древние ритуалы предсказания будущего.

В древних текстах рассказывалось, как практикующие наливали масло в воду и впадали в транс, чтобы увидеть мистических существ, которые могли ответить на вопросы о будущем. Упоминание Христа, который уже в то время был признанным чудотворцем, могло придать ритуалу предсказания будущего большей силы.

«Несмотря на то, что служение Иисуса продлилось всего три года, его имя обладало огромной силой», - говорят ученые.

Отмечается, что чаша была найдена на древнеегипетском участке, где когда-то находился ныне затопленный остров Антиродос. Некоторые ученые предполагают, что именно там находился дворец Клеопатры.

В I веке Александрия была космополитическим центром, где пересекались язычество, иудаизм и христианство. Магические практики включали в себя образы из разных традиций, а имя Христа иногда встречалось как в языческих, так и в христианских магических текстах.

Напомним, ученые рассказали, как на самом деле мог выглядеть Иисус. Ученые убеждены, что настоящее описание Бога христиан имело совершенно отличный вид от того, который укоренился в представлении христиан. Свою гипотезу исследователи базируют на ряде различных источников — от священных текстов до данных археологических находок той эпохи.