Створено технологію для будівництва "живих" будинків: учені додали в цемент бактерії

Учені давно знають про дивовижну здатність бактерій виживати майже в будь-якому середовищі. Тепер же дослідники змогли за допомогою бактерій перетворити цемент на накопичувач енергії.

Команда вчених з Орхуського університету під час свого експерименту впровадила бактерію Shewanella oneidensis у цемент. Річ у тім, що цей вид бактерій добре переносить електрони через поверхні. Тому вчені задалися питанням, чи зможуть ці бактерії переносити енергію в цементі, пише Gizmodo.

"Бактерії створили мережу з носіїв заряду, які були здатні як накопичувати, так і вивільняти електричну енергію", — пояснюють автори дослідження.

Іншими словами, блоки цементу змогли накопичувати і вивільняти електрику, що відкриває шлях до будівництва більш екологічних будівель. Вчені також виявили, що після загибелі мікробів їх можна було воскресити, давши їм необхідні поживні речовини.

Мікроби до життя зміг повернути досить простий трюк. Команда інтегрувала мікрофлюїдну мережу, щоб постачати бактерії поживними речовинами. Ці ж канали також можна використовувати для "пробудження" системи, яка може відновлюватися на 80%.

"Ми отримали новий матеріал, здатний витримувати навантаження і накопичувати енергію, а також відновлюватися при надходженні поживних речовин", — каже провідний автор дослідження, інженер-будівельник з Орхуського університету Ци Ло.

Мережа бактерій продовжувала виробляти значну кількість енергії навіть в умовах стресу. Приміром, учені перевірили, як працює створена ними система в умовах низьких температур, які вона з легкістю витримала. Коли ж учені з'єднали шість цементних блоків, то вся конструкція змогла виробити достатньо енергії, щоб увімкнути світлодіодну лампу.

Ще одна перевага розробки полягає в тому, що цемент — досить дешевий матеріал, що дасть змогу легко масштабувати виробництво. Бактерії також широко поширені в природі, тож нова технологія також є й екологічною.

У майбутньому вчені хочуть впровадити свою технологію в справжні будинки, в будівлі, стіни, фундаменти або мости, де вона зможе підтримувати поновлювані джерела енергії, такі як сонячні панелі, забезпечуючи локальне зберігання енергії.

"Уявіть собі звичайну кімнату, збудовану з цементу, просоченого бактеріями: навіть за скромної щільності енергії 5 Вт⋅год/кг самі лише стіни можуть зберігати близько 10 кВт⋅год — достатньо, щоб забезпечити роботу стандартного корпоративного сервера протягом цілого дня", — підсумували вчені.

