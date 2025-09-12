У глибині занедбаних печер живе істота розміром із котлету для бургера: про неї ніхто не знав

Ще два роки тому дослідники не підозрювали про існування тварин, що ховаються в глибинах покинутих печер. Пізніше вчені виявили порожнисту оболонку, яка дала підказки про існування невідомого раніше виду.

Останнім часом популярність павуків, що живуть у печерах, різко зросла, оскільки дослідники виявляють дедалі більше дивовижних павукоподібних, які проводять своє життя в темних і важкодоступних місцях. Існує безліч родів печерних павукоподібних, проте зовсім недавно вчені виявили, мабуть, один із найбільш дивовижних видів павуків-шахтарів, пише IFLScience.

Цей вид вперше був виявлений лише кілька років тому в покинутій шахті в південній Нижній Каліфорнії, Мексика. На його існування, як і в більшості інших випадків, вперше натякнула знахідка порожнистої оболонки.

Новий вид павука-шахтаря

За словами польового ентомолога Музею природної історії Сан-Дієго і співавтора дослідження Джима Берріана, першим доказом, виявленим вченими, став занедбаний екзоскелет у тріщинах скельного навісу.

Екзоскелет був незвично великим, але за малюнком очей учені змогли визначити, що він належить до групи павуків-бродяг сімейства Ctenidae, яких у Південній Нижній Каліфорнії дуже мало. Пізніше команда виявила, що гігант виявився не просто новим видом, а й новим родом. Його назвали мандрівним павуком Сьєрра-Какачілас (Califorctenus cacachilensis). Також з'ясувалося, що він є родичем сумнозвісного отруйного бразильського мандрівного павука Phoneutria fera.

Прабатько всіх павуків-шахтарів

Під час дослідження павук-шахтар вкусив Джима Берріна, але, на щастя, він вижив. Дослідники не вивчали токсичність отрути павука, але, ймовірно, вона не є небезпечною для людей. Недолік сили отрути представники цього виду компенсують розмірами.

Результати дослідження показали, що довжина їхніх лап сягає близько 1- сантиметрів, а тіло павуків досягає в довжину всього близько 2,5 сантиметра — розпластаний розмір цього виду приблизно дорівнює котлеті для бургера.

Така будова тіла робить плетіння павутиння безглуздим — павукам значно простіше бігати стінами закинутих шахт і полювати на здобич. Їхня отрута, можливо, недостатньо сильна, щоб вбити людину, проте вона легко впорається з твариною розміром із щура або менше.

Зазначимо, що згідно з останніми оцінками вчених, у світі залишилося від 2 до 5 мільйонів комах і павуків, які все ще залишаються невідомими науці. Утім, учені трохи здивовані, що представники цього виду не були виявлені раніше. Покинута шахта, яку вдалося виявити, не завжди була занедбаною, а отже, досить імовірно, що шахтарі колись жили по сусідству з цими гігантами.

