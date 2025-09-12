В глубине заброшенных пещер живет существо размером с котлету для бургера: о нем никто не знал

Еще два года назад исследователи не подозревали о существовании животных, таящихся в глубинах заброшенных пещер. Позже ученые обнаружили полую оболочку, которая дала подсказки о существовании неизвестного ранее вида.

В последнее популярность пауков, живущих в пещерах, резко возросла, поскольку исследователи обнаруживают все больше впечатляющих паукообразных, проводящих свою жизнь в темных и труднодоступных местах. Существует множество родов пещерных паукообразных, однако совсем недавно ученые обнаружили, пожалуй, один из самых впечатляющих видов пауков-шахтеров, пишет IFLScience.

Этот вид впервые был обнаружен лишь несколько лет назад в заброшенной шахте в южной Нижней Калифорнии, Мексика. На его существование, как и в большинстве других случаев, впервые намекнула находка полой оболочки.

Новый вид паука-шахтера

По словам полевого энтомолога Музея естественной истории Сан-Диего и соавтора исследования Джима Берриана, первым доказательством, обнаруженным учеными, стал заброшенный экзоскелет в трещинах скального навеса.

Экзоскелет быт необычно большим, но по рисунку глаз ученые смогли определить, что он принадлежит к группе пауков-бродяг семейства Ctenidae, которых в Южной Нижней Калифорнии очень мало. Позже команда обнаружила, что гигант оказался не просто новым видом, но и новым родом. Его назвали странствующим пауком Сьерра-Какачилас (Califorctenus cacachilensis). Также выяснилось, что он является родственником печально известного ядовитого бразильского странствующего паука Phoneutria fera.

Прародитель всех пауков-шахтеров

Во время исследования паук-шахтер укусил Джима Беррина, но, к счастью, он выжил. Исследователи не изучали токсичность яда паука, но, вероятно, он не опасен для людей. Недостаток силы яда представители этого вида компенсируют размеров.

Результаты исследования показали, что длина их лап достигает около 1- сантиметров, а тело пауков достигает в длину всего около 2,5 сантиметра – распластанный размер этого вида примерно равен котлете для бургера.

Такое строение тела делает плетение паутины бессмысленным – паукам значительно проще бегать по стенам заброшенных шахт и охотиться на добычу. Их яд, возможно, недостаточно силен, чтобы убить человека, однако он легко справляется с животным размером с крысу или меньше.

Отметим, что согласно последним оценкам ученых, в мире осталось от 2 до 5 миллионов насекомых и пауков, которые все еще остаются неизвестными науке. Впрочем, ученые немного удивлены, что представители этого вида не были обнаружены ранее. Заброшенная шахта, которую удалось обнаружить, не всегда была заброшенной, а значит, весьма вероятно, что шахтеры когда-то жили по соседству с этими гигантами.

