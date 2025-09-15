Українські полярники показали дивовижне природне явище в Антарктиді (фото)

Співробітники української полярної станції "Академік Вернадський" сфотографували цікаве природне явище, яке можна спостерігати в Антарктиді.

Воно називається "сніговий карниз" і часто утворюється на вершинах гір, скель і краях льодовиків, ідеться на сторінці Національного антарктичного наукового центру (НАНЦ) у Facebook.

За інформацією вчених, такі виступи виникають, коли хуртовини і поземки переносять сніг з навітряного боку схилу, а з підвітряного боку їх "зустрічає" завихрення повітря.

Снігові карнизи на тлі антарктичного заходу сонця Фото: Національний антарктичний науковий центр

У результаті на самому краю гребеня повітряні потоки стикаються й утворюється невелика зона штилю. Там якраз і відкладається сніг, що переноситься вітром, розповіли в Центрі.

За своєю формою такі карнизи нагадують піщані дюни, однак, на відміну від них, сніг має властивість злипатися і триматися, завдяки чому такі "гребені" можуть застигати на деякий час.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

"Якщо ви запитаєте, чому цей сніговий карниз виник саме тут? А тому, що конфігурація схилів саме в цьому місці створила так би мовити сніговий потічок — шлях, до якого тяжіє сніг, що переноситься вітром", — пояснив керівник відділу фізики атмосфери та геокосмосу НАНЦ Денис Пишняк.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Раніше повідомлялося, що в НАНЦ показали раптове повернення пінгвінів на острів, де стоїть станція "Академік Вернадський". Птахи покидали Галіндез, щоб знайти відкриту воду і їжу.

Нагадаємо, у червні українські полярники сфотографували величезний айсберг, який на той момент уже близько місяця плавав біля антарктичної станції "Академік Вернадський". За їхніми вимірами, довжина льодової брили — 1285 метрів, тобто як у головної вулиці Києва. Найбільша висота видимої частини становила 80 метрів, а ширина — близько 90 метрів.